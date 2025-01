Được trả lại đất sau 8 năm bị thu hồi sai

Nghệ AnÔng Trần Bá Định được chính quyền huyện Quỳnh Lưu trả lại hơn 80 m2 đất sau 8 năm bị xã An Hòa thu hồi sai quy định.

Ngày 12/1, UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết liên quan vụ ông Trần Bá Định, 54 tuổi, trú thôn Toàn Lực, bị xã An Hòa thu hồi 80 m2 đất để mở rộng trường mầm non sai quy định, nhà chức trách đã hủy bỏ biên bản thống nhất phương án đổi đất được ký ngày 7/9/2017 giữa chính quyền xã và ông Võ Ngọc Hùng (62 tuổi, anh con dì ông Định, trú thôn Bắc Lợi).

Trên cơ sở xác định ranh giới, mốc giới, huyện đồng ý bàn giao lại thửa đất rộng hơn 80 m2 ở thôn Toàn Lực bị thu hồi sai cho ông Định, giao các phòng chuyên môn hướng dẫn công dân kê khai, đăng ký thửa đất theo đúng quy định.

Mảnh đất rộng 100 m2 mà ông Định mua của xã An Hòa (khoanh đỏ), trong đó 80 m2 được đổi cho trường mầm non để mở rộng hành lang. Ảnh: Đức Hùng

Nhà chức trách huyện Quỳnh lưu cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan việc này, đề xuất hình thức xử lý phù hợp.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu, cho biết huyện đã hỏi hướng dẫn của cấp trên, suy nghĩ nhiều phương án, thấy việc trả lại đất cho ông Định là hợp lý, khả thi nhất trong điều kiện hiện tại.

Theo ông Thắng, thu hồi đất để mở rộng khuôn viên trường mầm non là tốt nhất, song đất của ông Định không đảm bảo căn cứ, điều kiện theo quy định của luật để làm việc này. Vì vậy, trước mắt huyện sẽ trả lại đất cho công dân nhằm đảm bảo quyền lợi, sau này nếu có điều kiện thì nghiên cứu phương án khả thi hơn.

Ông Trần Bá Định chia sẻ về việc bị thu hồi đất sai hồi tháng 10/2024. Ảnh: Đức Hùng

Ông Trần Bá Định chia sẻ rất vui khi được huyện trả lại đất sau nhiều năm vất vả đi đòi quyền lợi. Lô đất nằm trước cổng trường mầm non, để xây nhà ở thì "rất chướng". Sắp tới ông chuyển hẳn về quê sống, xây ki-ốt để kinh doanh, không làm nghề buôn bán hoa quả ở TP Vinh nữa.

"Tôi cũng muốn không gian trước cổng trường phải sạch đẹp, thoáng đãng để học sinh, thầy cô và phụ huynh đi lại thuận tiện, nhưng không còn cách nào khác bởi trong tay chẳng có tài sản gì đáng giá. Tôi sẽ không bán lô đất, sau này nếu Nhà nước lập hồ sơ giải tỏa, tôi sẵn sàng đồng ý nếu đền bù hợp lý", ông nói.

Được trả lại nhà đất sau khi bị thu hồi sai Ông Định kể về nguồn gốc lô đất bị xã An Hòa thu hồi sai quy định. Video: Đức Hùng

Trước đó năm 1996, ông Định được UBND xã An Hòa bán cho mảnh đất 100 m2 ở thôn Toàn Lực với giá 2 triệu đồng để xây nhà. Do thiếu tiền, thi công nhà được nửa chừng thì ông Định dừng lại, vào miền Nam làm thuê, nhờ ông Hùng trông coi.

Năm 2019, ông Định về quê, phát hiện nhà đất không còn, do xã An Hòa và ông Hùng ký biên bản đổi đất, thu hồi 80 m2 để mở rộng trường mầm non hai năm trước mà không thông báo với mình. Hiện thửa đất chỉ còn 20 m2 nằm tiếp giáp với tỉnh lộ 537B.

Đức Hùng