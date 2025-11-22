Dùng tỏi ngâm mật ong buổi sáng có tốt?

Tôi thường ngâm tỏi với mật ong để uống buổi sáng phòng bệnh hô hấp, điều này có tốt và những ai không nên dùng? (Chi, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Hỗn hợp tỏi ngâm mật ong vừa có tính tiêu viêm, vừa có tính ôn hòa làm dịu và dưỡng. Đây là "bài thuốc phòng thủ" cho cơ thể trong những ngày thời tiết thay đổi.

Theo Tây y, tỏi có công dụng kháng khuẩn, kháng virus tự nhiên nhờ chứa allicin - một hợp chất kháng sinh tự nhiên có khả năng diệt vi khuẩn, nấm, virus mạnh mẽ nhưng không làm tổn thương niêm mạc như thuốc kháng sinh. Mật ong giàu enzyme và chất chống oxy hóa, tạo môi trường "khử khuẩn" tự nhiên mà dịu nhẹ. Mật ong làm mềm niêm mạc, giúp giảm ho, dịu cổ họng, tỏi giúp tiêu đờm, tiêu viêm vùng hầu họng, nhất là về đêm.

Hỗn hợp tỏi - mật ong giúp tăng cường miễn dịch, dự phòng cảm cúm tái phát, giúp tiêu hóa tốt, đặc biệt với người dễ đầy bụng, chậm tiêu khi trời trở lạnh. Mật ong giúp nhuận tràng nhẹ, điều hòa tỳ vị, giảm táo bón.

Allicin là hợp chất lưu huỳnh còn có khả năng giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol "xấu"), đồng thời giúp giãn mạch, hạ huyết áp nhẹ. Mật ong chứa flavonoid và polyphenol là nhóm chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu, giảm viêm và ngăn ngừa stress oxy hóa, một trong những yếu tố gây bệnh tim mạch. Vì vậy, hỗn hợp này còn tốt cho người bệnh tim mạch.

Cách dùng tốt nhất là mỗi sáng ăn 1-2 tép tỏi ngâm kèm 1 thìa mật ong. Lưu ý tỏi - mật ong dù tốt nhưng không phải ai cũng dùng giống nhau. Những nhóm người tuyệt đối không nên dùng tỏi ngâm mật ong gồm trẻ dưới 12 tháng, người đang tiêu chảy cấp, người thể nhiệt, nóng trong, táo bón nặng, người huyết áp thấp, chóng mặt, người dị ứng tỏi/mật ong.

Cách ngâm: Bạn nên chọn tỏi ta (tỏi nhỏ, vỏ tím) khoảng 200-300 g, bóc vỏ sạch, đập dập nhẹ. Dùng mật ong nguyên chất từ 500-700 ml, đổ ngập hoàn toàn lượng tỏi trong hũ. Ngâm trong hũ thủy tinh dung tích 1 lít, để nơi thoáng mát, sạch sẽ, sau 7-10 ngày là dùng được, để càng lâu càng tốt.

Tỏi và mật ong là hai loại gia vị tốt cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock - Tracybee

Lương y Đỗ Minh Tuấn

Hội Đông y Hà Nội