PakistanLái tàu bị đình chỉ sau khi anh ta bất ngờ cho dừng tàu để phụ lái xuống mua sữa chua.

Đoàn tàu đang chở khách từ thành phố Lahore ở phía bắc tới Karachi, thành phố phía nam hôm 6/12 thì dừng lại khi mới đi được 18 km. Rana Mohammad, người điểu khiển chính, cho tàu dừng ở gần ga Kahna để phụ lái Iftikhar Hussain xuống mua sữa chua.

"Nhìn túi đồ của anh ta kìa. Anh ta dừng tàu giữa đường để mua sữa chua", giọng nói của người quay video vang lên.

Lái tàu Pakistan dừng tàu hỏa mua sữa chua Phụ lái xuống tàu đi mua sữa chua ở Pakistan ngày 6/12. Video: Twitter/Naila Tanveer

Hussain xuống tàu, đến quầy hàng gần đó mua đồ rồi chậm rãi quay lại. Cả Mohammad và Hussain sau đó đều bị đình chỉ công việc.

Video làm dấy lên nghi ngờ về tính an toàn và năng lực điều hành của lãnh đạo ngành đường sắt, những người gần đây thường bị chỉ trích vì để xảy ra nhiều vụ tai nạn và sơ sót.

"Dừng tàu giữa đường không đảm bảo an toàn. Mà chúng tôi luôn đề cao an toàn, không thể tha thứ cho bất kỳ hành động nào ảnh hưởng tới an toàn của hành khách", Syed Ijaz-ul-Hassan Shah, phát ngôn viên Bộ đường sắt Pakistan, nói hôm 8/12.

Bộ trưởng Đường sắt Azam Khan Swati cảnh báo "không cho phép bất kỳ ai sử dụng tài sản quốc gia vào mục đích cá nhân". Một quan chức đường sắt giấu tên cho hay những sự cố tương tự rất phổ biến ở Pakistan.

Một đoàn tàu ở Pakistan. Ảnh: AFP

Hồng Hạnh (Theo Independent)