Dùng ôtô đưa người tự phát rời TP HCM về miền Tây

Chính quyền TP HCM phối hợp các tỉnh thành huy động xe buýt, ôtô tải đưa hàng nghìn người tự phát chạy xe máy từ thành phố về miền Tây, sáng 1/10.

6h30, dòng xe máy xếp kín mặt đường, dài hơn 100 m trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, chờ di chuyển về các tỉnh miền Tây sau khi TP HCM nới lỏng giãn cách. Phía trước, hàng rào cứng được lực lượng chức năng thiết lập ngang đường, ngăn toàn bộ các loại xe đi qua. Phần lớn người đứng chờ muốn về các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre... Họ chạy xe máy, phía trước, sau chằng buộc đủ loại đồ đạc rời thành phố về quê. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, trùm kín áo khoác, khẩu trang, sự mệt mỏi thể hiện trên gương mặt.

Dòng ngưởi xếp hàng muốn về các tỉnh miền Tây trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, sáng 1/10. Ảnh: Gia Minh

Trong đám đông, nhiều người đã có mặt từ rạng sáng nay, họ ngồi bệt bên lề đường chờ đợi lực lượng chức năng gỡ chốt cho về quê. Gói toàn bộ tài sản còn giá trị cùng một số vật dụng thiết yếu trong vali nhỏ buộc sau xe, chị Nguyễn Thị Cẩn, 35 tuổi, quê Sóc Trăng, nói mình làm công nhân nhưng mất việc 3 tháng nay. Toàn bộ số tiền tích luỹ và vay mượn thêm đã trả hết cho thuê trọ, chi tiêu trong gia đình 4 người ở thời gian mất việc, nên hiện chỉ muốn được về quê để đỡ khó khăn hơn.

"Ở lại không thể cầm cự được nữa nên khi nghe tin thành phố nới lỏng giãn cách, tôi cùng nhiều công nhân là đồng hương cũng đã mất việc tập hợp lại đi xe máy về quê", chị Cẩn nói và cho biết dù cũng nghe tin thành phố hiện chưa cho phép người dân về quê tự phát, song thấy đông người có nguyện vọng giống mình đành liều đi về.

Dọc theo dòng người, cảnh sát liên tục phát loa vận động người dân giữ trật tự, chờ được hỗ trợ sau khi các đơn vị thống nhất phương án triển khai đưa về. Từng nhóm người ở mỗi tỉnh thành sau đó được lực lượng chức năng bố trí đứng theo hàng cách nhau 3 m, phát phiếu để họ ghi thông tin, với phương án sẽ bố trí ôtô đưa người cùng cả xe máy về các địa phương. Khi hay tin được hỗ trợ, nhiều người phấn khởi, vui mừng vì sắp được trở về sau nhiều tháng bị giới hạn đi lại khi thành phố siết chặt giãn cách.

Người dân được bố trí theo từng nhóm, cầm bảng theo địa phương, chờ sắp xếp xe đón về quê, sáng 1/10. Ảnh: Gia Minh

Gần 9h, hơn 20 ôtô tải, xe khách, buýt được lực lượng chức năng bố trí đậu dọc bên đường phía sau hàng rào chắn, hướng về tỉnh Long An, chờ sắp xếp đưa người dân về quê. Phương án đưa ra là người dân sẽ ngồi trên các trên xe khác, buýt và xe máy cá nhân được vận chuyển bằng ôtô tải về từng tỉnh thành. Trước khi lên xe, người dân được xét nghiệm nhanh Covid-19 và khi có kết quả âm tính mới được đưa về.

Theo danh sách mỗi địa phương đã sắp xếp trước đó, cảnh sát mở rào chắn cho từng nhóm người đi qua làm xét nghiệm, trước khi bố trí lên các xe đưa về. Cảnh sát cũng liên tục phát loa thông báo để người dân giữ ổn định, không chen lấn, thực hiện các yêu cầu phòng dịch... Sáng nay, gần 500 người dân cùng xe máy được đưa lên xe buýt, xe tải. Cảnh sát giao thông Long An đã hộ tống nhóm người qua khỏi địa bàn, đến khu vực giáp ranh tỉnh Tiền Giang.

Trong khi đó, lãnh đạo huyện Đức Hòa (Long An) cho hay đã chuẩn bị xe buýt, xe tải để hộ tống 1.200 người 2 ngày qua lưu trú tại địa phương về quê. Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An nói chủ trương của tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân chuyển qua địa bàn, đồng thời phối hợp các tỉnh đón người dân. Tại chốt kiểm soát tỉnh Tiền Giang giáp ranh Long An, trong buổi sáng, cảnh sát giao thông đã hộ tống 2 đoàn về Sóc Trăng, Bạc Liêu, những trường hợp người dân còn lại sẽ tiếp tục được hỗ trợ hồi hương.

Dòng người từ TP HCM đổ về miền Tây bắt đầu từ chiều qua, sau khi thành phố công bố nới lỏng giãn cách. Hàng nghìn người chạy xe máy từ nhiều ngả cũng đổ về chốt kiểm soát trên quốc lộ 1, giáp ranh khu vực Long An để về miền Tây. Hôm nay, chính quyền TP HCM tiếp tục phối hợp các tỉnh thành miền Tây để đưa người dân về quê.

Xe đưa người dân rời TP HCM về miền Tây, sáng 1/10. Ảnh: Hoàng Nam

TP HCM đã ban hành chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội từ ngày 1/10. Chỉ thị này đưa ra sau khi thành phố 10 triệu dân trải qua hơn 120 ngày giãn cách với nhiều cập độ khác nhau.

Trong công điện chiều qua, Thủ tướng yêu cầu UBND TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An tiếp tục kiểm soát người ra vào, không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn. Việc đưa, đón người ra vào khu vực này phải được chính quyền các tỉnh thành liên quan thống nhất, tổ chức an toàn, chu đáo. Các địa phương trong cả nước vận động và hỗ trợ cần thiết để người dân ở bốn tỉnh thành trên không tự ý về quê; phối hợp đưa công nhân, người lao động trở lại khu vực TP HCM để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trước đó hôm 28/9, tại buổi làm việc của Tổ công tác đặc biệt do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, phía TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An cũng đề nghị người lao động trên địa bàn tiếp tục ở lại và muốn đón công nhân ở các tỉnh trở lại làm việc. Các địa phương cam kết đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vaccine cho người dân, sớm khôi phục sản xuất, tạo việc làm...

Hoàng Nam - Gia Minh