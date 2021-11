Dung mạo người tình màn ảnh mới của Song Hye Kyo

Năm 2014, anh lấn sân diễn xuất với vai phụ Sam trong "It’s Okay, That’s Love" rồi tham gia loạt phim "This is My Love", "We Broke Up", "Confession Couple", My Mister"... Tên tuổi anh thực sự tỏa sáng với vai cảnh sát Chae Do Jin trong phim "Come and Hug me". Vai diễn mang về cho anh giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" tại MBC Drama Awards 2018. Sau đó, anh hoạt động tích cực ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Ảnh: Dazed Korea