Dung mạo người đẹp Cà Mau đoạt á hậu Miss Grand Vietnam

Những ngày qua, người đẹp cùng Hoa hậu Yến Nhi tham gia các cuộc giao lưu truyền thông sau chung kết. Vẻ ngọt ngào của Thu Ngân hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Thu Ngân, cao 1,72 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng lần lượt là 82-59-92 cm. Thu Ngân đã tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ.

Cô có kinh nghiệm sân khấu do từng tham gia nhiều sân chơi nhan sắc. Thu Ngân từng đoạt Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, top 30 Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024.

Khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2025, cô đặt quyết tâm cao. "Kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi", người đẹp nói.

Á hậu có gương mặt tròn, đường nét thanh tú, làn da sáng. Trước khi đến với cuộc thi, Thu Ngân dành thời gian tập gym đồng thời áp dụng chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng.

Á hậu diện áo bà ba đặc trưng của người Tây Nam Bộ tại phần thi tài năng. Cô có sở thích ca hát, xem đây là cách để giải trí trước áp lực công việc.

Giám khảo Hà Kiều Anh, Lê Hoàng Phương nhận xét Thu Ngân tiến bộ về nhiều mặt, gồm kỹ năng catwalk, ứng xử sau thời gian ngắn. Trong nội dung thi thuyết trình và ứng xử, cô thể hiện sự điềm đạm, tư duy có chiều sâu.

Thu Ngân thi ứng xử

Với câu hỏi dành cho top 5: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?", Thu Ngân trả lời bằng song ngữ Anh - Việt, tập trung vào các từ khóa "học tập", "kế thừa", "phát huy".