Dung mạo Lý Liên Kiệt từ niên thiếu tới tuổi 60

Thập niên 1990, tên tuổi Lý Liên Kiệt vang danh quốc tế với loạt phim Hollywood ăn khách như "Vũ khí tối thượng 4", "Romeo Must Die", "The One", "Cradle 2 the Grave"... Anh đóng các nhân vật đa dạng hơn, đòi hỏi cả diễn xuất lẫn khả năng võ thuật.