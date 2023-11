Lý Liên Kiệt: 'Tôi là ai?'

Sao Trung Quốc Lý Liên Kiệt ra mắt sách "Vượt qua sinh tử: Lý Liên Kiệt đi tìm Lý Liên Kiệt", tìm trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai?".

Theo trang UDN, tác phẩm ra mắt cuối tháng 10, là đúc rút của diễn viên về cuộc đời, Phật giáo, tu tập. Tài tử cho biết những năm qua, nhiều nhà xuất bản mời hợp tác phát hành sách nhưng anh từ chối vì cho rằng bản thân quá nhỏ bé, câu chuyện của anh chưa đáng để viết.

Tuy nhiên, Covid-19, chiến tranh, kinh tế suy yếu làm Lý Liên Kiệt muốn làm điều gì đó khác. Khi nói chuyện với thiền sư Tây Tạng Yongey Mingyur Rinpoche, anh được thiền sư cổ vũ viết về 25 năm tu hành, cách nhìn về cuộc đời cùng những phương pháp để giảm bớt phiền não và khổ đau.

Bìa cuốn sách của Lý Liên Kiệt. Ảnh: UDN

Lúc đó, Lý Liên Kiệt nhìn lại tài khoản trang cá nhân với hàng chục triệu người theo dõi, nhận ra vẫn có nhiều người yêu quý mình. Vì vậy, nghệ sĩ quyết định viết cuốn Vượt qua sinh tử: Lý Liên Kiệt đi tìm Lý Liên Kiệt.

Diễn viên cho biết cuốn sách là quá trình tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai?". Người khác gọi anh bằng nhiều tên, như Lý Liên Kiệt, Jet Li (tên tiếng Anh của tài tử) hay tên pháp danh, đạo danh, tên nhân vật anh từng đóng: Giác Viễn, Thiên Duyên, Lý Dương Trung, Hoàng Phi Hồng.

Tài tử viết: "Ở mỗi hoàn cảnh, tôi được gọi bằng tên khác, cái tên nào đại diện đầy đủ về tôi nhất? Nếu tôi chỉ có một kiếp này, sau khi đã thỏa mãn những nhu cầu sinh lý, thỏa mãn 'danh, lợi, quyền, tình', những thứ đó có vẻ đủ để mang lại cho tôi sự hài lòng, vui vẻ. Tôi cũng có thể nhờ đó mà miễn nhiễm với những cảm giác đố kỵ, tham lam. Nhưng thực tế không phải như thế".

Liên Kiệt và con gái Jada tham gia khóa tu cùng thiền sư Tây Tạng Yongyey Mingyur Rinpoche, ở Cộng hòa Czech, năm 2022. Ảnh: Instagram/Jada

Lý Liên Kiệt tìm hiểu Phật pháp từ năm 1998, sau đó được nhiều thiền sư Tây Tạng hướng dẫn tu tập. Đạo sư Khenpo Tsultrim Lodro cho biết con đường tu hành của diễn viên nhiều sóng gió. Năm 2005, tài tử từng nguy hiểm tính mạng do say núi cấp tính lúc lên chùa ở Tứ Xuyên, độ cao 4.200 m so với mực nước biển. Khoảng 20 năm qua, Lý Liên Kiệt và vợ - Lợi Trí - nhiều lần bế quan tu hành. Đạo sư Khenpo Tsultrim Lodro khâm phục ý chí, sự kiên trì và quyết tâm của diễn viên.

Đạo sư nói Lý Liên Kiệt trải qua vinh hoa phú quý lẫn thử thách sinh tử, đến nay, anh "phản phác quy chân", nghĩa là gột bỏ những hào nhoáng bóng bẩy bề ngoài, quay về với sự chất phác, giản dị, đơn thuần.

Liên Kiệt sinh năm 1963 ở Bắc Kinh, học võ từ nhỏ. Từ năm 1975 đến 1979, anh năm lần liên tiếp giành quán quân cuộc thi võ thuật toàn Trung Quốc. Năm 1980, ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt nổi tiếng với phim Thiếu Lâm Tự, tiếp đó đóng chính trong hàng loạt phim võ thuật ăn khách như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Tinh Võ anh hùng...

Chân Tử Đan - Lý Liên Kiệt đọ sức trong "Hoàng Phi Hồng 2" Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan trong "Hoàng Phi Hồng 2". Video: Mtime

Theo QQ, từ khi quay xong Hoa Mộc Lan năm 2018, Lý Liên Kiệt ngừng đóng phim, dành thời gian du ngoạn thế giới, thường đến các vùng đất Phật giáo như Bhutan, Nepal để tu hành. Diễn viên nói ăn và ngủ là để duy trì sự sống còn tu hành là để duy trì tinh thần, giúp anh có được niềm vui, sự thanh thản. Tài tử biết ơn vì chặng đường tu hành gặp được những người thầy giàu trí tuệ. Lý Liên Kiệt cho biết khác với thời trẻ, hiện anh thoải mái, nhẹ nhõm và tự tại.

Tài tử kết hôn với Lợi Trí - Hoa hậu châu Á 1986 - được 23 năm, có hai con gái. Từ khi kết hôn, Lợi Trí vắng bóng làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Nghinh Xuân (theo UDN)