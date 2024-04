Dung lượng pin iPhone 16 Plus dự kiến giảm mạnh

iPhone ra mắt những năm gần đây đều được tăng dung lượng pin, trừ mẫu Plus và điều này được cho là sẽ tiếp tục trên thế hệ iPhone 16.

Theo tài khoản Weibo Baby Sauce, người từng đưa ra một số thông tin chính xác về thiết bị di động chưa ra mắt, mẫu iPhone 16 Plus sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 4.006 mAh, giảm 8,6% so với mức 4.383 mAh trên 15 Plus. Đây là mức giảm mạnh nhất trên iPhone vài năm qua, trong khi Apple có xu hướng tăng dung lượng pin cho smartphone sau mỗi thế hệ.

Thiết kế cụm camera mới trên iPhone 16 theo hình dung của trang công nghệ MacRumors.

Tháng trước, "chuyên gia tin đồn" Majin Bu cũng nói Apple sẽ giảm dung lượng pin trên iPhone 16 Plus, nhưng khi đó không đưa ra mức điều chỉnh cụ thể.

iPhone 16 Plus dự kiến có màn hình 6,7 inch. Theo Phonearena, với màn hình lớn, máy sẽ cần nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, chip A18 mới sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ hai (N3E) được dự đoán sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn.

Ngoài 16 Plus, ba model còn lại đều tăng dung lượng pin. Trong đó, iPhone 16 nâng từ 3.367 lên 3.561 mAh, tăng 5,8% so với iPhone 15; 16 Pro tăng 2% từ 3.290 lên 3.355 mAh; còn 16 Pro Max là 5,7%, từ 4.422 lên 4.676 mAh.

Theo lộ trình, Apple dự kiến ra mắt iPhone 16 vào tháng 9. Các nguồn tin cho biết hai mẫu 16 Pro và 16 Pro Max vẫn giữ thiết kế như thế hệ trước, còn iPhone 16 và 16 Plus quay lại sử dụng cụm camera dọc tương tự iPhone X, nhưng đèn flash nằm bên ngoài. Cả bốn đều trang bị nút chụp mới, kết hợp giữa phím vật lý và bề mặt cảm ứng điện dung dành cho tính năng zoom. Cùng chip xử lý A18 Pro, iPhone 16 dòng Pro sẽ đi kèm hệ thống tản nhiệt mới, kết nối Wi-Fi 7 và các tính năng AI tạo sinh.

Bảo Lâm