Mô hình bốn mẫu iPhone 16 lộ diện

Mô hình bằng kim loại được cho là của dòng iPhone 16 có kích thước, cụm camera và nút chụp mới giống với thông tin rò rỉ thời gian qua.

Hình ảnh bốn mô hình bằng kim loại của iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max được chia sẻ bởi Sonny Dickson, chuyên gia từng cung cấp nhiều ảnh mô hình chính xác về các thế hệ iPhone trước đây. Những mô hình này thường dành cho các công ty ốp lưng và phụ kiện tham khảo để sản xuất sản phẩm mới.

Mô hình iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus và 16 Pro Max. Ảnh: Sonny Dickson.

Trong đó, iPhone 16 Pro và 16 Pro Maã vẫn giữ thiết kế giống thế hệ trước. Còn iPhone 16 và 16 Plus quay lại sử dụng cụm camera dọc tương tự iPhone X, nhưng đèn flash nằm ngoài cụm camera. Cả bốn mẫu đều trang bị nút chụp mới, kết hợp giữa phím vật lý và bề mặt cảm ứng điện dung dành cho tính năng zoom.

Mô hình còn cho thấy kích thước iPhone 16 Pro lớn hơn một chút so với iPhone 16, trong khi bản Pro Max to nhất. Điều này khớp với thông tin trước đó rằng Apple sẽ tăng kích thước màn hình của hai model 16 Pro và 16 Pro Max từ 6,1 và 6,7 inch lên 6,27 và 6,85 inch tương ứng. Tuy nhiên, dòng Pro cũng không quá lớn do màn hình sẽ có viền siêu mỏng để hạn chế tăng kích thước tổng thể của máy.

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng của Apple được cho là đang gặp khó khăn trong việc giảm độ mỏng viền màn hình. Theo The Elec, Apple muốn sử dụng cấu trúc giảm viền (BRS) cho cạnh dưới màn hình OLED trên iPhone 16. Công nghệ BRS cho phép bố trí mạch điện bên dưới màn hình nhỏ gọn và hiệu quả hơn, tạo viền mỏng hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của màn hình hoặc kiểu dáng tổng thể của thiết bị. Nhưng viền mỏng đòi hỏi độ chính xác cao, các mạch dưới viền cần được đặt chặt hơn so với các thế hệ iPhone trước. Một số hệ thống dây của mạch điện cũng phải uốn cong xuống, khiến việc sản xuất màn hình trở nên khó khăn hơn nhiều.

Sự thay đổi phức tạp về thiết kế đã gây khó cho các nhà cung cấp quen thuộc của Apple. Các chuyên gia trong chuỗi cung ứng cho biết đến nay chưa có nhà cung cấp nào đảm bảo được năng suất sản xuất màn hình OLED bằng kỹ thuật mới ở mức mà Apple mong muốn.

Samsung Display hiện là nhà cung cấp màn hình OLED cho iPhone lớn nhất với sản lượng 100 triệu trong năm 2023, đứng thứ hai là LG Display với 52,5 triệu màn hình.

Theo lộ trình hàng năm, thế hệ iPhone 16 có thể ra mắt trong nửa đầu tháng 9. iPhone 16 Pro và 16 Pro Max dự kiến có camera góc siêu rộng Ultra Wide, nâng cấp độ phân giải từ 12 lên 48 megapixel. Cùng chip xử lý mới A18 Pro, iPhone 16 Pro sẽ đi kèm hệ thống tản nhiệt mới, kết nối Wi-Fi 7 và các tính năng AI tạo sinh

Huy Đức