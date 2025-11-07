Đụng độ ở biên giới Afghanistan - Pakistan, 5 người thiệt mạng

Giao tranh xảy ra ở biên giới Afghanistan và Pakistan, dù đàm phán ngừng bắn đang diễn ra, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ông Ali Mohammed Haqmal, người đứng đầu cơ quan thông tin tỉnh Kandahar của Afghanistan, cho biết giao tranh diễn ra trong thời gian ngắn hôm 6/11. Người dân địa phương cũng nói rằng cuộc đụng độ chỉ kéo dài khoảng 10-15 phút.

"Pakistan đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng, nhắm vào các khu vực dân sự", nguồn tin quân sự Afghanistan giấu tên cho hay. Một quan chức bệnh viện huyện Spin Boldak, tỉnh Kandahar, nói rằng ít nhất 5 người đã thiệt mạng, gồm 4 phụ nữ và một người đàn ông, và 6 người bị thương.

Lực lượng an ninh Taliban ở huyện Spin Boldak, tỉnh Kandahar, Afhganistan, hôm 16/10. Ảnh: AFP

Hai bên quy trách nhiệm cho nhau về sự việc. "Trong khi vòng đàm phán thứ ba đã bắt đầu tại Istanbul, lực lượng Pakistan lại một lần nữa nổ súng vào Spin Boldak. Vì tôn trọng nhóm đàm phán và để tránh thương vong cho dân thường, lực lượng của chúng tôi chưa có phản ứng nào", phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid cho biết.

Hamdullah Fitrat, phó phát ngôn viên chính quyền Taliban, thêm rằng "không rõ lý do Pakistan nổ súng" và khẳng định các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn diễn ra.

Pakistan phủ nhận cáo buộc. "Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những tuyên bố do phía Afghanistan đưa ra. Vụ nổ súng do họ khởi xướng và lực lượng an ninh của chúng tôi đã đáp trả lập tức, có chừng mực và trách nhiệm", Bộ Thông tin Pakistan cho hay.

Giới chức Pakistan xác nhận tình hình đã được kiểm soát và lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, nhấn mạnh Islamabad vẫn cam kết tiếp tục đối thoại và mong đợi sự hồi đáp tương ứng từ Kabul.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Xung đột biên giới giữa hai nước bùng phát đầu tháng 10 sau khi Pakistan không kích Kabul, nhắm vào thủ lĩnh Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), nhóm phiến quân chống chính quyền Pakistan. Taliban đáp trả bằng các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới. Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Qatar ngày 19/10.

Theo Liên Hợp Quốc, 50 dân thường đã thiệt mạng và 447 người khác bị thương ở phía biên giới Afghanistan trong một tuần giao tranh. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ ở Kabul.

Quân đội Pakistan cho biết 23 binh sĩ của họ đã thiệt mạng và 29 người bị thương, song không đề cập thương vong dân sự.

Các cuộc đàm phán tại Istanbul bế tắc từ tuần trước, khi đến giai đoạn hoàn thiện chi tiết lệnh ngừng bắn, vì hai bên chỉ trích nhau không sẵn sàng hợp tác. Afghanistan và Pakistan cũng cảnh báo nguy cơ tiếp tục giao tranh trong trường hợp đàm phán thất bại.

Huyền Lê (Theo AFP)