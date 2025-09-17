'Đừng đổ hết lỗi cho xe bồn tưới cây'

Xe bồn có lỗi thì đã đành, nhưng hãy hình dung, nếu đó không phải xe bồn mà là một chiếc xe bất ngờ vừa nổ lốp và đang nằm im thì sao?

Đọc những bài viết liên quan tới vụ tai nạn liên hoàn do đâm xe bồn tưới cây trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tôi thấy đến 99% độc giả đổ lỗi cho xe bồn, mà không nhắc gì tới kỹ năng của những người lái những chiếc xe phía sau.

Đầu tiên cần khẳng định, quan điểm của tôi là xe bồn tưới cây đi chậm như vậy trên cao tốc là sai, không cần bàn cãi. Nhưng cái quan trọng hơn đó là rất ít người nói về lỗi sai của các tài xế, ngược lại chúng ta đang bị sa vào tâm lý "lấy cái sai của người khác để lấp liếm cái sai của mình". Tâm lý này sẽ khiến chúng ta không rút ra được bài học gì từ vụ tai nạn, mà chỉ chăm chăm đổ lỗi.

Hãy tưởng tượng, nếu chiếc xe bồn tưới cây kia không phải là xe bồn, mà là một chiếc xe vừa bất ngờ chết máy, hoặc nổ lốp hoặc là hậu quả của một vụ tai nạn nào trước đó, thì chúng ta có đổ lỗi không?

Là tài xế, cần luôn chủ động tay lái, chân ga, chân phanh của mình đề phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đâm vào xe khác dù họ đã ở đó từ rất lâu rõ ràng là lỗi của mình, không thể chối cãi.

Vì vậy, thay vì đổ lỗi cho người khác, hãy tự nhủ mình sẽ giữ khoảng cách an toàn, sẽ luôn tập trung, tỉnh táo và luôn quan sát xa, rộng để đọc sớm tình huống.

Chúc các bạn lái xe an toàn.

Độc giả Nguyên Khoa