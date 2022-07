Dùng điều hòa thế nào để bảo vệ sức khỏe

Tận dụng các tính năng sẵn có, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, nằm nghiêng… là những cách giúp người dùng bảo vệ sức khỏe khi dùng điều hòa.

Người dùng hiện nay ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe khi sử dụng các thiết bị trong gia đình. Với điều hòa, nhu cầu này càng tăng cao khi đây là thiết bị hiện hữu trong đa số các gia đình hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, các hãng liên tục bổ sung thêm tính năng để bảo vệ sức khỏe cho người dùng. Tuy vậy, bên cạnh nỗ lực của các nhà sản xuất, người dùng cũng cần sử dụng hợp lý, đúng cách để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Nhiều người có thói quen bật điều hòa thật lạnh, có khi xuống dưới 20 độ C, nhất là vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, đây là thói quen sai, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mức nhiệt chênh lệch cũng tạo môi trường cho các loại vi khuẩn, virus phát triển.

Điều hòa nên bật ở 25-26 độ C vào mùa nóng. Ảnh: Aqua

Theo các chuyên gia, nhiệt độ của điều hòa luôn phải giữ ở mức chênh lệch không quá 8 độ C so với môi trường bên ngoài. Trong mùa hè, mở máy lạnh ở nhiệt độ 25- 26 độ C là phù hợp nhất. Mức nhiệt không quá chênh lệch sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tránh được những bệnh như: nghẹt mũi, viêm họng, đau đầu, chóng mặt... khi người từ trong phòng lạnh bước ra ngoài trời.

Bên cạnh đó, khi từ bên ngoài trở về, người dùng cũng không nên bật điều hòa ngay. Bật máy lạnh ngay khi vừa đi nắng về là một trong những thói quen khiến người dùng dễ bị sốc nhiệt, tăng nguy cơ đột quỵ. Bởi khi này, cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời và gây ra hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Mở cửa khi ngưng sử dụng

Theo các chuyên gia, không khí trong một căn phòng đóng kín có khả năng nhiễm khuẩn cao hơn không khí tự nhiên bên ngoài gấp 2-5 lần. Khi sử dụng điều hòa, người dùng phải đóng kín phòng để tăng hiệu quả làm lạnh và giúp máy vận hành tốt nhất.

Sau khi tắt điều hòa, người dùng nên mở cửa phòng để không khí được lưu thông và trao đổi đổi với môi trường bên ngoài. Thói quen này giúp việc sử dụng máy điều hòa trở nên hữu ích và có lợi cho sức khỏe hơn.

Nằm nghiêng khi ngủ

Nhiều người khi ngủ có thói quen mở miệng để hít thở. Khi nằm thẳng, thói quen này khiến gió từ máy lạnh vào trực tiếp cổ họng gây ra tình trạng khô miệng, rát cổ và khó chịu khi thức dậy. Chưa kể, luồng gió từ thiết bị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp. Vì thế, người dùng nên điều chỉnh tư thế nằm nghiêng để giảm bớt tình trạng thở bằng miệng và hạn chế tiết quá nhiều nước bọt nguyên nhân gây khô cổ họng khi ngủ dậy.

Tận dụng các tính năng sẵn có

Nhiều dòng máy lạnh hiện nay được trang bị các tính năng thông minh để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Ví dụ như các mẫu máy lạnh AQA-KCV10XAW và AQA-KCRV13XAW của thương hiệu Aqua. Người dùng có thể tận dụng tính năng Triple Airflow kết hợp với I-Feel trên các sản phẩm này.

Tính năng I-Feel phát hiện nhiệt độ thông qua bộ điều khiển để tối ưu hóa hoạt động. Ảnh: Aqua

Trong đó, chức năng Triple Airflow tạo nên luồng khí lạnh thổi xa, mạnh và nhanh hơn với luồng không khí lan tỏa khắp phòng. Chức năng sẽ giúp làn không khí lạnh nhanh đến 47%, cải tiến dàn lạnh với động cơ mạnh mẽ, tối ưu quạt và ống dẫn khí để không khí thổi xa tới 20m, cung cấp lượng khí lạnh nhiều hơn 25% so với máy thông thường khác.

Khi kết hợp với chế độ không khí thoải mái I-Feel, người sử dụng tạo ra chế độ gió dễ chịu, hạn chế thổi trực tiếp vào người, tránh tình trạng khô da, rát họng.

Bên cạnh đó, khi ngủ, người sử dụng có thể chọn chế độ Sleep. Với chế độ này, sau mỗi giờ, hệ thống sẽ tự động tăng nhiệt độ lên 1 độ C, xuyên suốt 8 tiếng của giấc ngủ. Điều này giúp các gia đình có giấc ngủ sâu và hạn chế luồng gió lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các mẫu máy lạnh như của Aqua còn có chức năng diệt khuẩn bằng tia UV Ray dựa trên cơ chế của tia UVC có trong ánh mặt trời. Đây là tia có bước sóng ngắn, hiệu quả trong việc phá hủy các vật liệu di truyền. Khi bật chức năng UV trên điều hòa Aqua, đèn LED sẽ phát tia UV. Không khí lưu thông trong phòng và các tác nhân gây hại đến sức khỏe qua khu vực tiếp xúc với tia UVC ở trên dàn lạnh bị ức chế hoặc tiêu diệt tùy vào loại tác nhân.

Vệ sinh thường xuyên

Cuối cùng, để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, người dùng cần duy trì thói quen kiểm tra và vệ sinh điều hòa thường xuyên. Điều này sẽ giúp quá trình vận hành của máy diễn ra trơn tru hơn, đồng thời luồng không khí cũng trở nên sạch hơn.

Công nghệ Self Clean làm sạch dàn lạnh bằng cách đóng băng rồi rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn. Ảnh: Aqua

Nếu không có thời gian cho việc thuê kỹ thuật viên vệ sinh, người dùng có thể chọn các dòng máy có tính năng tự làm sạch như AQA-KCV10XAW và AQA-KCRV13XAW của Aqua. Người dùng chỉ cần ấn vào nút SELF CLEAN trên điều khiển khi thiết bị đang hoạt động để kích hoạt. Lúc này quạt trong dàn lạnh tạm ngưng hoạt động và bắt đầu quá trình đóng băng". Sau đó, quạt trong dàn lạnh hoạt động trở lại để thực hiện quy trình rã băng. Băng tan thành dòng nước sẽ cuốn trôi bụi bẩn và vi khuẩn trong điều hòa. Tiếp đến, quạt trong dàn lạnh tiếp tục hoạt động để làm khô, nhằm hạn chế vi khuẩn và nấm mốc, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Hoài Phương