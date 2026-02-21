Dựng cỗ cá chép nằm võng trăm triệu mừng tuổi lên lão

Làng Diệc, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên (xã Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình cũ) nổi tiếng là làng nghề mộc cổ truyền có lịch sử gần 600 năm. Sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của những thợ làm nhà gỗ nơi đây được đưa vào nghệ thuật ẩm thực với món cá chép "nằm võng" đãi các bậc cao niên.

Hằng năm, mùng 3 Tết tại làng Diệc, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên (xã Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình cũ) đánh dấu một cột mốc quan trọng của đàn ông trong làng. Những người đàn ông bước sang tuổi 54 trải qua nghi thức lên lão với mâm cỗ cá chép kỳ công, nhằm tri ân tổ tiên và gắn kết kỷ cương làng xã.