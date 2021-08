Dùng bêtông chắn quốc lộ 1, cửa ngõ TP HCM kẹt xe 4 km

Trưa 14/8, kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1A theo hướng từ quận 12 về TP Thủ Đức. Nguyên nhân là khối bêtông dài khoảng 8 m chắn ngang quốc lộ, đoạn qua phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) khiến nhiều xe tải, container qua đây không thể di chuyển, phải cua gấp sang làn khác.

Ông Lê Thành Tài, Chủ tịch TP Dĩ An cho biết, việc chặn bêtông do Công an TP Dĩ An thực hiện từ 10h sáng nay để kiểm soát chặt chẽ các xe của người dân, công nhân nghỉ việc lén về quê qua quốc lộ 1. "Tạm thời TP sẽ chặn chốt cứng, trong hai ngày tới sẽ triển khai lực lượng kiểm soát người và xe từ TP HCM qua Bình Dương để phòng dịch", ông Tài nói.

Trước đó, từ đầu tháng 8, nhiều tuyến đường, lối dẫn vào khu dân cư ở Bình Dương dùng bêtông để hạn chế người dân đi lại trong thời gian tỉnh này giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.