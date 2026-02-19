Dựng 2.000 cây thông lễ hội bỏ đi thành lũy chắn sóng

Sau mùa lễ hội, hàng loạt cây thông bỏ đi được thu gom, tái sử dụng thành "tuyến phòng thủ", tránh xói mòn cồn cát ven biển, tạo môi trường sống cho động vật.

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của Anh thường gắn liền với hình ảnh các trang trại điện gió, mặt trời. Nhưng trên nhiều dặm bờ biển Lancashire, sáng kiến khí hậu lại đậm chất không khí lễ hội.

Trong tháng này, 2.000 cây thông bị bỏ đi sau dịp Năm mới được tái sử dụng, trồng phía trước các cồn cát nhằm tăng khả năng phòng hộ tự nhiên của bờ biển. Những cây này do người dân địa phương quyên tặng, được trồng bởi Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Lancashire, hướng tới cải thiện diện tích đất dọc theo bãi biển Fylde - nơi bị xói mòn trong thế kỷ qua.

Các tình nguyện viên trồng hơn 2.000 cây thông Noel trên bãi biển St Anne's thuộc bờ biển Fylde ở Lancashire. Ảnh: The Guardian

Khi một phần cây bị vùi trong cát, chúng sẽ giữ lại cát khi gió thổi, cuối cùng tạo thành những cồn cát mới trải dài ra biển theo thời gian. Những cây này kết hợp với rặng cỏ marran - loại có rễ dài tới 100 mét, chịu được gió mạnh và cát vùi - tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại thủy triều, bảo vệ nhà cửa ven biển.

Từ giữa những năm 1800, bờ biển Lancashire được cho là đã mất 80% cồn cát do sự phát triển nhanh chóng của các thị trấn ven biển như Blackpool và Lytham St Annes. "Trước đây, các cồn cát trải dài hàng dặm vào sâu trong đất liền, nhưng chúng ta đã 'xâm chiếm' và xây dựng các thị trấn, khiến diện tích cồn cát thu hẹp", Amy Pennington thuộc Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Lancashire, đơn vị điều hành dự án với nguồn tài trợ từ Cơ quan Môi trường Anh, nói.

Bà thêm rằng việc dựng "thành lũy" cây này rất quan trọng, bởi đây là hình thức phòng thủ biển duy nhất mà cộng đồng địa phương có thể thực hiện.

Thực tế, sáng kiến này được thực hiện từ ba thập kỷ trước, nhưng được đẩy mạnh trong 10 năm trở lại đây do tình trạng mực nước biển dâng cao.

Một tình nguyện viên kéo cây thông Noel để dựng cồn cát nhân tạo trên bãi biển Lytham. Ảnh: The Guardian

Giới phân tích ước tính Vương quốc Anh đã mất khoảng 30% cồn cát kể từ năm 1900, trong khi mực nước biển tăng khoảng 19,5 cm. Theo một nghiên cứu gần đây, hai phần ba mức tăng này xảy ra trong 30 năm qua, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Pennington cho biết các đợt sóng thần gia tăng đã đẩy nhanh quá trình xói mòn cồn cát, tăng nguy cơ ngập lụt với các ngôi nhà ven biển.

Ngoài vai trò là ranh giới khí hậu tự nhiên, những cồn cát nhân tạo này còn là môi trường sống quan trọng cho động vật hoang dã. Thằn lằn cát - một trong những loài bò sát quý hiếm nhất của Vương quốc Anh - đã được thả vào các cồn cát này sáu năm trước. Chúng hiện đang phát triển mạnh sau khi vắng bóng ở khu vực này sáu thập kỷ.

"Mỗi năm chúng tôi đều phát hiện thêm nhiều cá thể, đặc biệt rất nhiều con non. Điều đó có nghĩa là chúng đang sinh sản trên các cồn cát", Andy Singleton-Mills, quản lý bảo tồn khu vực của hội đồng Fylde, cho biết.

Với các cồn cát nhân tạo, Pennington kỳ vọng chúng đạt độ cao tới 3 mét, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt "vô thời hạn". Tuy nhiên, khi mực nước biển dâng cao, trong vòng 5 năm tới, họ sẽ phải xây dựng "thành lũy" hướng lên trên, thay vì hướng ra biển.

Bảo Bảo (theo The Guardian, BBC)