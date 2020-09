'Dune' tung trailer đầu tiên

"Dune" - bom tấn mới của đạo diễn Denis Villeneuve - tung trailer đầu tiên đậm màu viễn tưởng, phiêu lưu cùng dàn sao đình đám.

Tối 9/9, hãng Warner Bros. giới thiệu trailer đầu tiên của dự án. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên (xuất bản tại Việt Nam với tựa đề Xứ cát) của nhà văn Frank Herbert. Kịch bản theo chân công tước Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng) trong hành trình sinh tử bảo vệ vận mệnh của cả thiên hà.

Trailer "Dune" Trailer "Dune". Video: CGV.

Trailer giới thiệu dàn sao đình đám góp mặt trong phim. "Bạn gái người Nhện" Zendaya vào vai Chani - thiếu nữ Atreides thường gặp trong những giấc mơ của anh. Minh tinh Charlotte Rampling đóng Mẹ Trí Tôn, huấn luyện Atreides trước khi bước vào sứ mệnh cao cả.

Josh Brolin (đóng Thanos trong vũ trụ điện ảnh Marvel) hóa thân chuyên gia vũ khí Gurney Halleck, thành viên quan trọng trong đoàn quân hỗ trợ Atreides. "Aquaman" Jason Momoa vào vai chiến binh tinh nhuệ Duncan Idaho, người dạy nam chính võ nghệ và giúp đỡ anh hoàn thành sứ mệnh được giao. Tài tử Javier Bardem, từng đoạt Oscar với No Country For Old Man, đóng thủ lĩnh Stilgar, người cưu mang mẹ con Atreides khi anh bị kẻ thù truy đuổi.

Tài tử Jason Momoa trong vai Duncan Idaho. Ảnh: Warner Bros.

Bên cạnh dàn diễn viên đình đám, êkíp Dune quy tụ những nhân vật lão làng của Hollywood, đặc biệt trong dòng phim hành động - viễn tưởng. Đạo diễn Denis Villeneuve từng làm nên thành công cho nhiều bom tấn như Blade Runner 2049, Arrival hay Prisoners. Villeneuve giàu kinh nghiệm xử lý những kịch bản ẩn chứa nhiều thông điệp về chính trị, tôn giáo. Đây cũng là lý do Warner Bros. tin tưởng để đạo diễn đảm nhiệm Dune.

Kịch bản do hai biên kịch Eric Roth (Forrest Gump, A Star is Born) và Jon Spaihts (Doctor Strange) viết. Nhà soạn nhạc Hans Zimmer từ chối bom tấn Tenet để nhận vai trò làm nhạc phim cho Dune. Tác phẩm dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào giữa tháng 12.

Đạt Phan