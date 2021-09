'Dune' dẫn đầu phòng vé thế giới

Bom tấn "Dune" - Timothée Chalamet đóng chính - dẫn đầu phòng vé thế giới tuần qua với doanh thu mở màn 36 triệu USD.

Theo Variety, tác phẩm mới của đạo diễn Denis Villeneuve có màn ra mắt ấn tượng tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về gần 36 triệu USD trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp. Nga và Pháp là hai thị trường thành công nhất với doanh thu lần lượt 7,6 và 7,5 triệu USD. Dune cũng dẫn đầu phòng vé tại một số quốc gia châu Âu khác như Đức, Italy... Phim sẽ ra mắt tại hai thị trường lớn nhất - Trung Quốc và Bắc Mỹ - vào cuối tháng 10.

Trailer "Dune" Trailer "Dune", bom tấn có kinh phí 165 triệu USD. Video: CGV

Giới chuyên môn nhận xét doanh thu của Dune trong đợt công chiếu tại châu Âu vượt dự đoán ban đầu. Các rạp chiếu nơi đây vẫn chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, hiện áp dụng chính sách hạn chế số lượng vé bán và yêu cầu khách phải có chứng nhận đã tiêm vaccine. Phim hiện chưa có lịch phát hành tại phần lớn thị trường châu Á vì nhiều quốc gia vẫn đóng cửa rạp.

Dune chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên (xuất bản tại Việt Nam với tựa đề Xứ cát) của nhà văn Frank Herbert. Kịch bản theo chân công tước Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng) trong hành trình sinh tử bảo vệ vận mệnh của cả thiên hà. Dự án quy tụ dàn sao đình đám như Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa...

Hai thị trường phim lớn Trung Quốc và Bắc Mỹ tuần qua khá ảm đảm vì thiếu bom tấn mới. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của hãng Marvel tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ ba liên tiếp với doanh thu khoảng 21,7 triệu USD. Tại Trung Quốc, phim Cloudy Mountain của Chu Nhất Long dẫn đầu với khoảng 19 triệu USD dịp cuối tuần qua, theo số liệu của Entgroup.

Đạt Phan (theo Variety)