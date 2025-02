'Dune 2' đứng trước cơ hội thắng Hiệu ứng xuất sắc Oscar 2025

"Dune: Part Two" là ứng cử viên kỹ xảo nổi bật tại Oscar 2025, đối đầu "Kingdom of the Planet of the Apes".

Năm ứng viên trong hạng mục này gồm Alien: Romulus, Better Man, Dune: Part Two, Kingdom of the Planet of the Apes và Wicked. Theo IndieWire, dù phải cạnh tranh đối thủ mạnh - Kingdom of the Planet of the Apes và Better Man, Dune 2 được giới phê bình đánh giá cao nhờ tiếp nối thành công của phần một từng đoạt Oscar.

Trailer 'Dune 2' Trailer "Dune: Part Two". Video: Warner Bros. Vietnam

Phim của đạo diễn của Denis Villeneuve lôi cuốn khán giả nhờ câu chuyện của Paul Atreides (Timothée Chalamet) dẫn dắt người Fremen chiến đấu các gia tộc trên hành tinh Arrakis. Giám sát Paul Lambert và đội ngũ công ty DNEG tăng cường cảnh hành động hơn phần đầu, hoàn thiện 2.156 cảnh VFX.

Trên Variety, Lambert cho biết điều quan trọng là làm cho các phân đoạn trở nên liền mạch. Ở cảnh nhân vật Paul cưỡi sâu cát, họ tạo ra thiết bị có hệ thống gimbal chống rung để diễn viên đứng lên trên, do giám sát Gerd Nefzer thiết kế. Đoàn phim ghi hình ở Budapest (Hungary) sau đó hoàn thành các bước tiếp theo ở Abu Dhabi (UAE). Êkíp còn dùng quạt công nghiệp thổi cát trên trường quay, bổ sung phông nền và các thiết bị mô phỏng móc câu của người Fremen.

Giữa tháng 2, phim được vinh danh ở giải Critics Choice Awards, BAFTA 2025 và giải của Liên minh Sáng tạo Hollywood (Hollywood Creative Alliance). Theo Animation UK, sự công nhận của giới chuyên môn giúp công ty DNEG củng cố vị thế đối tác hàng đầu trong ngành VFX toàn cầu.

Kingdom of the Planet of the Apes của đạo diễn Wes Ball bám đuổi Dune 2 trên đường đua. Nội dung lấy bối cảnh vài trăm năm sau cái chết của Caesar, chú khỉ lãnh đạo đồng loại trong cuộc xung đột với lực lượng quân đội loài người, đi sâu vào nền văn minh khỉ thống trị hiện tại. Theo Before And After, để làm nên thế giới hậu tận thế, công ty Wētā FX thực hiện hơn 1.500 phân đoạn kỹ xảo, nâng cấp hệ thống lẫn tận dụng công nghệ motion capture (nắm bắt chuyển động) từ bộ ba phim Apes và Avatar: The Way of Water họ từng thực hiện.

Hậu trường kỹ xảo thế giới khỉ trong "Kingdom of the Planet of the Apes" Hậu trường kỹ xảo thế giới khỉ trong "Kingdom of the Planet of the Apes". Video: 20th Century Studios

Quá trình kết xuất đồ họa (rendering) kéo dài 946 triệu giờ nếu chỉ được làm bằng một thiết bị. Để kịp tiến độ xử lý hậu kỳ, giai đoạn này được chia nhỏ cho hàng trăm máy tính cùng thực hiện. Chỉ tính riêng cảnh phim Noa bị đội quân của Proximus Caesar vây hãm trên cầu nặng 1,2 petabytes (PB), tương đương 1,2 tỷ megabytes (MB) dung lượng. Đầu tháng 2, dự án giành giải cao nhất - VFX xuất sắc trong phim điện ảnh - của Hiệp hội Hiệu ứng Hình ảnh Mỹ lần thứ 23.

Better Man - do Michael Gracey chỉ đạo - gây ấn tượng khi kể về thăng trầm của siêu sao nhạc pop người Anh Robbie Williams, chọn cách thể hiện ca sĩ là một chú tinh tinh. Theo IndieWire, yếu tố này đòi hỏi nhân vật chính phải có hành động cư xử giống con người để thuyết phục khán giả. Giám sát Luke Millar bắt đầu bằng việc quét toàn bộ cơ thể của Robbie Williams. Sau đó, đội ngũ kết hợp tỉ lệ cơ thể của Jonno Davies (diễn viên đóng vai Robbie) với đặc điểm hình thái của loài tinh tinh, từ đó làm sống động nhân vật này trên màn ảnh rộng.

Breakdown VFX 'Better Man' Phân tích một trường đoạn VFX trong phim "Better Man". Video: Wētā FX

Wicked và Alien: Romulus cũng được nhận xét tích cực nhưng kém nổi bật so với những ứng viên còn lại. Wicked pha trộn giữa cảnh quay thực tế và kỹ thuật số để tái hiện thế giới Oz. Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk và Paul Corbould có kinh nghiệm trong lĩnh vực do từng làm Rogue One: A Star Wars Story. Tuy nhiên, phim ca nhạc hiếm khi giành giải ở Oscar. Alien: Romulus của Fede Álvarez kết hợp animatronics (kỹ xảo cơ khí) và công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính CGI để tái hiện thương hiệu Alien của Ridley Scott, nhưng chưa tạo đột phá.

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng bậc nhất thế giới. Năm ngoái, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đại thắng với bảy giải, gồm Phim hay nhất. Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 sẽ diễn ra tối 2/3 giờ Los Angeles, Mỹ (sáng 3/3 giờ Hà Nội), do danh hài Conan O'Brien dẫn chương trình.

Quế Chi (theo Variety, IndieWire, Befores and Afters)