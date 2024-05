1.500 cảnh kỹ xảo ở phần bốn 'Planet of the Apes'

Êkíp tạo dựng hơn 1.500 đoạn phim kỹ xảo mô tả thế giới hậu tận thế cho 145 phút "Kingdom of the Planet of the Apes".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm ra rạp đầu tháng 5, được đầu tư kinh phí 165 triệu USD. Theo Variety, phần mới phát huy thế mạnh của các phim trước ở khâu hình ảnh. Qua bàn tay của Wētā FX - êkíp đứng sau Avatar: The Way of Water, thế giới khỉ hiện lên sống động.

Đoàn phim ghi hình ở Australia, có hai nhân sự chủ chốt là đạo diễn Wes Ball và nhà thiết kế sản xuất Daniel T. Dorrance. Theo Polygon, êkíp muốn mượn thời tiết nắng nóng tại Australia để nhấn mạnh sự biến đổi khí hậu, do cốt truyện của tác phẩm diễn ra sau hàng trăm năm so với thời của Ceasar.

Trong dự án, Wes Ball tăng số cảnh sử dụng các cú máy góc rộng nhằm miêu tả cảnh sắc của Trái đất. Đầu phim, tác phẩm phác họa không gian nguyên sơ hậu tận thế. Con người biến mất, các thành phố hiện đại trở thành đống đổ nát, tòa nhà chọc trời dần được thay thế bởi khu rừng rậm rạp. Bộ tộc của Noa (Owen Teague lồng tiếng) an cư ở các trụ điện cũ, sống bằng nghề săn bắt, hái lượm như những thổ dân nguyên thủy.

Theo trang Before And After, để làm nên thế giới hậu tận thế trên màn ảnh rộng, Wētā FX thực hiện hơn 1.500 phân đoạn kỹ xảo. Chỉ có 38 cảnh quay không cần sử dụng đến VFX. Quá trình kết xuất đồ họa (rendering) kéo dài 946 triệu giờ nếu chỉ được làm bằng một thiết bị. Để kịp tiến độ xử lý hậu kỳ, giai đoạn này được chia nhỏ cho hàng trăm máy tính cùng thực hiện. Chỉ tính riêng cảnh phim Noa bị đội quân của Proximus Caesar vây hãm trên cầu nặng 1,2 petabytes (PB), tương đương 1,2 tỷ megabytes (MB) dung lượng.

"Bối cảnh hậu tận thế cho phép chúng tôi sáng tạo câu chuyện ở tương lai và xây dựng dàn nhân vật hoàn toàn mới. Chúng tôi mong muốn tạo phong cách khác biệt về mặt thẩm mỹ so với các phần phim trước. Đây là cơ hội tuyệt vời để tạo nên diện mạo mới cho thương hiệu", đại diện Wētā FX cho biết.

Thử thách khác của đội ngũ là thể hiện chi tiết các chuyển biến tâm lý trên gương mặt, đồng thời mô phỏng dáng điệu và cử chỉ của loài khỉ. Ở giai đoạn này, đạo diễn ứng dụng công nghệ motion capture (nắm bắt chuyển động) từng thực hiện ở ba phần trước. Thay vì ghi lại các chuyển động diễn viên trong studio, motion capture cho phép êkíp áp dụng trong bối cảnh thật, tăng tính chân thực.

Trong nước, tác phẩm thu 21,7 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam.

Trên IndieWire, giám sát kỹ xảo Erik Winquist tiết lộ êkíp có nhiều công nghệ để chủ động bắt trọn biểu cảm của diễn viên trước khi đưa vào xử lý hậu kỳ. "Một trong những tiến bộ mà chúng tôi đưa vào dự án là gắn thêm camera trên mặt. Trước đây, chúng tôi chỉ sử dụng một máy ảnh duy nhất, bây giờ là cặp camera. Việc này giúp tái tạo mọi đường nét gương mặt và biến chúng thành dạng 3D, từ đó thu được nhiều sắc thái của nhân vật".

Để vào vai, dàn diễn viên dành sáu tuần để học cách đi đứng, cử động của các loài khỉ. Ngoài việc bắt chước động tác, diễn viên phải nghiên cứu tính cách của loài khỉ trước khi ra phim trường.

Êkíp thuê diễn viên xiếc Alain Gauthier - một trong những người sáng lập công ty sản xuất các show xiếc đương đại lớn nhất thế giới Cirque du Soleil - hướng dẫn. Andy Serkis - người đóng Caesar ở các phần trước - tham gia huấn luyện cho diễn viên. Ông cũng là cố vấn dự án, đóng góp ý tưởng xây dựng nhân vật và câu chuyện.

Nhiều cây bút phê bình đánh giá tác phẩm có bước tiến về CGI, với nhiều hiệu ứng sánh ngang Avatar: The Way of Water (đạo diễn James Cameron). Trang Cinematic Reel nhận xét từ mở đầu đến cảnh hành động ở hồi thứ ba, tác phẩm không ngừng gây ấn tượng. IndieWire dự đoán phim là ứng viên "nặng ký" cho hạng mục Kỹ xảo xuất sắc ở mùa giải Oscar năm sau.

Trang The Next Best Picture cho rằng phân đoạn đầu phim, khi Noa leo cây lấy trứng trên tổ chim đại bàng, là một trong những điểm sáng giúp tác phẩm vượt trội về kỹ xảo so với các phần trước. Phim cũng là bom tấn hiếm hoi trong năm nay được chấm điểm cao trên chuyên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, ở cả giới phê bình (86%) và khán giả (88%).

Cảnh phim "Kingdom of the Planet of the Apes". Ảnh: 20th Century Studios

Tác phẩm lấy bối cảnh nhiều năm sau các sự kiện của War for the Planet of the Apes (2017). Khỉ trở thành giống loài thống trị thế giới và sống hòa hợp, trong khi con người bị thu hẹp vào thế giới trong bóng tối. Lúc này, nhân vật phản diện Proximus Ceasar (Kevin Durand lồng tiếng) xây dựng đế chế của mình, lãnh đạo một tộc khỉ ven biển đi tìm kiếm công nghệ hiện đại mà loài người tạo ra. Chú khỉ Noa đặt ra những câu hỏi về quá khứ của giống loài, dấn thân vào quá trình chống lại Proximus Ceasar và thay đổi tương lai thế giới.

Planet of The Apes (Hành tinh khỉ) ra mắt lần đầu năm 1968, chuyển thể từ tiểu thuyết La Planète des singes của tác giả người Pháp Pierre Boulle. Theo Box Office Mojo, tác phẩm mang về hơn 33,3 triệu USD, kéo theo việc thực hiện bốn tập phim ăn theo.

Loạt thứ hai được Tim Burton làm lại vào năm 2001 nhưng bị giới chuyên môn chê về chất lượng. Năm 2011, hãng 20th Century Fox khởi động lại dự án, làm tác phẩm Rise of The Planet of The Apes với nhiều đổi mới về nội dung lẫn kỹ thuật.

Quế Chi (theo IndieWire, Before And After)