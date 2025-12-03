Đun nước bằng ấm nhựa siêu tốc có thể giải phóng 3 tỷ hạt vi nhựa

AustraliaLoại ấm đun nước bằng nhựa có thể giải phóng 3 tỷ hạt nano nhựa trong một tách trà 250ml, theo Đại học Queensland.

Đun sôi nước trong ấm siêu tốc bằng nhựa là thói quen hàng ngày của hàng triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhà khoa học từ Đại học Queensland (Australia) nói thói quen đơn giản này có thể giải phóng các hạt nano nhựa - loại siêu nhỏ và nguy hại hơn nhiều vi nhựa - vào nước uống hàng ngày.

Theo nghiên cứu công bố ngày 1/12 của Tiến sĩ Elvis Okoffo, Đại học Queensland, trong lần đun đầu tiên, ấm đun nước bằng nhựa giải phóng hàm lượng hạt nhựa cao nhất, tới 3 tỷ hạt nano nhựa trong một tách trà dung tích 250 ml.

So với vi nhựa, nano nhựa nhỏ hơn nhiều (bằng 1/70 sợi tóc), không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với kích thước chưa đến 1 micromet, chúng có thể xuyên qua màng tế bào, thâm nhập sâu hơn vào cơ thể người.

Với nghiên cứu này, ông Okoffo cảnh báo người dân không uống nước đun sôi lần đầu từ ấm nhựa.

Minh họa lượng vi nhựa con người hấp thụ trung bình hàng năm. Nguồn: Reuters

Cũng theo nghiên cứu, tỷ lệ giải phóng hạt nano nhựa giảm dần sau lần đầu sử dụng. Tuy nhiên, sau 150 lần đun sôi, loại này vẫn rò rỉ tới 820.000 hạt nano nhựa trong mỗi ml nước uống, tương đương 205 triệu hạt trong một cốc 250 ml.

Nước máy có hàm lượng khoáng chất hòa tan cao giúp giảm đáng kể lượng hạt nhựa thôi nhiễm. Tiến sĩ Okoffo lý giải nguyên nhân có thể do các khoáng chất trong nước tạo thành lớp phủ bảo vệ bên trong ấm.

Ông khuyến cáo người dùng đun nước vài lần đầu rồi đổ đi. Việc này có thể giúp giảm lượng hạt nhựa, đúng như khuyến cáo của một số nhà sản xuất. Nếu chỉ tráng ấm trước khi dùng, phần lớn hạt nhựa sẽ không được loại bỏ.

Từ phát hiện trên, nhà khoa học từ Đại học Queensland kêu gọi doanh nghiệp sản xuất và cơ quan quản lý cung cấp nhãn cảnh báo, kèm hướng dẫn an toàn cho người dùng.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ảnh hưởng nano nhựa lên sức khỏe con người trong thời gian dài chưa được làm rõ.

Một chiếc ấm đun nước bằng nhựa được bán lẻ tại Australia với giá khoảng 7,5 USD, còn loại bằng inox đắt gấp ba lần.

Trong một nghiên cứu khác, Tiến sĩ Okoffo cũng khuyến cáo người tiêu dùng không cho hộp đựng thực phẩm hay đồ nhựa khác vào máy rửa bát. Điều này được ông đưa ra sau quá trình nghiên cứu trên năm loại nhựa phổ biến dùng trong nhà bếp gồm polypropylene (PP), polyethylene (PE), polystyrene (PS), nylon và polyethylene terephthalate (PET). Theo đó, ông phát hiện đồ nhựa trung bình thải 920.000 mảnh nhựa siêu nhỏ trong một chu kỳ rửa.

Bảo Bảo (theo Yahoo, Đại học Queensland)