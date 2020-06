Đức Tuấn từng bị Đức Trí từ chối

Ca sĩ Đức Tuấn phải đến nhà Đức Trí thử giọng mới được nhạc sĩ nhận lời hòa âm cho album nhạc Lam Phương.

Khi làm đĩa Trọn một kiếp yêu - ra mắt ngày 16/6, Đức Tuấn mất thời gian dài thuyết phục Đức Trí, dù hai người từng cộng tác trong CD Phạm Duy. Ban đầu, nhạc sĩ từ chối vì sợ chất giọng lẫn phong cách Đức Tuấn không hợp hát nhạc Lam Phương. Sau lần nghe anh hát thử tại nhà, nhạc sĩ mới đồng ý.

Đức Tuấn hát 'Thành phố buồn' (Lam Phương) Đức Tuấn hát 'Thành phố buồn' (Lam Phương). Audio: Hãng đĩa Thời Đại.

Cả hai bắt đầu thu từ năm 2018, hoàn thành album sau hai năm. Đức Tuấn cho biết có lần bị vợ Đức Trí gọi điện phàn nàn vì chồng ở phòng thu từ sáng đến đêm, mỗi lần phối nhạc xong lại nhờ vợ nghe thử.

Đức Tuấn đến nhà nhạc sĩ Lam Phương tại miền Nam California, Mỹ nhờ ông tư vấn hồi tháng 9/2019. Sau khi nghe các bản demo (thu nháp) trong album, ông không nói gì, chỉ khen anh hát hay, các bản phối sang trọng. Anh nói: "Tôi không biết liệu ông khen vì dễ tính hơn không, bởi nhạc sĩ từng nổi tiếng khắt khe trong nghề. Dẫu sao, những lời khuyến khích của ông giúp tôi có thêm động lực thực hiện album". Ca sĩ định phát hành album vào ngày 20/3 - sinh nhật nhạc sĩ, song phải hoãn vì dịch.

Đức Tuấn gặp nhạc sĩ Lam Phương khi sang Mỹ năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đĩa nhạc gồm các tình khúc nổi tiếng của Lam Phương như Thành phố buồn, Cho em quên tuổi ngọc, Duyên kiếp, Tình bơ vơ, Một mình... Anh mời Hồng Nhung, Ngọc Khuê song ca hai ca khúc. Nhạc sĩ Đức Trí hát cùng anh bài Ngày tạm biệt. Đĩa nhạc có sự tham gia của dàn thính phòng Saigon Pops Orchestra, hợp xướng Saigon Choir, nhạc sĩ Hồng Kiên, Dũng Đà Lạt, Thanh Tân. Steven Fallone - kỹ sư âm thanh từng làm cho album Golden Hour của Kacey Musgraves (thắng giải Album của năm tại Grammy 2019) - làm master cho album.

Đức Tuấn hát 'Thành phố buồn' (Lam Phương) Đức Tuấn hát 'Thành phố buồn' (Lam Phương). Audio: Hãng đĩa Thời Đại.

Album được phát hành ở định dạng CD, đĩa nhựa, cassette và các nền tảng nhạc số. Đĩa nhạc in 1.000 bản, hiện được đặt hàng (pre-order) 800 bản.

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album từng phát hành của Đức Tuấn gồm: Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Từ năm 2017, anh liên tục ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36, Phú Quang, Trần Thiện Thanh.

Tam Kỳ