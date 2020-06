Đức Tuấn ra MV 'Ta sẽ hồi sinh'

Ca sĩ Đức Tuấn làm MV ca khúc nhạc Italy lời Việt về niềm tin cuộc sống hồi sinh sau Covid-19.

Đức Tuấn hát 'Ta sẽ hồi sinh' Ca khúc "Ta sẽ hồi sinh" (nhạc: Roby Facchinetti, lời: Stefano D’Orazio, lời Việt: Hà Quang Minh). Video: Youtube.

Lời bài hát do nhà báo Hà Quang Minh dịch lại với nội dung bám sát ca từ gốc. Bài hát kêu gọi mọi người giữ niềm tin nhân loại "vượt qua nguy khốn", vì "con tim luôn mang sức sống căng đầy". Ca khúc do nhạc sĩ Ngô Minh Hoàng phối khí, mang âm hưởng hào hùng. Đạo diễn Nguyễn Đông Các cùng hai tay máy Thắng Sói và Đăng Cine đưa vào MV nhiều cảnh đẹp ở Việt Nam, như ruộng bậc thang Tây Bắc, thành phố Sapa phủ trong tuyết, Hội An thanh bình, TP HCM sôi động... Đức Tuấn cho biết MV còn là lời nhắn nhủ bảo vệ thiên nhiên.

Lúc còn giãn cách xã hội, Đức Tuấn nghe và tâm đắc ca khúc Rinascerò, Rinascerai (Tôi sẽ hồi sinh, chúng ta sẽ hồi sinh). Anh liên hệ qua email với tác giả ca khúc - nhạc sĩ người Italy Roby Facchinetti - để xin chuyển ngữ sang tiếng Việt. Êkíp tác giả đồng ý với điều kiện phải để họ kiểm duyệt ca khúc lẫn MV.

Ca sĩ Đức Tuấn ra mắt ca khúc mới nhân sinh nhật lần thứ 40 (ngày 2/6). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album tiêu biểu của Đức Tuấn là Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Năm 2017, anh ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36.

Tam Kỳ