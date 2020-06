Đức Tuấn chi một tỷ đồng làm album Lam Phương

Ca sĩ Đức Tuấn đầu tư một tỷ đồng phối lại các bài kinh điển của Lam Phương như "Thành phố buồn", "Duyên kiếp", "Một mình"...

Album Trọn một kiếp yêu gồm 10 bài. Kinh phí chủ yếu nằm ở hòa âm phối khí với dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng. Đức Tuấn cho biết yêu nhạc Lam Phương từ bé với bài Khúc ca ngày mùa. Lớn lên, anh càng thấm thía những tác phẩm của nhạc sĩ. "Tôi biết thế nào là những tháng năm 'tuổi ngọc', hiểu được cảm giác 'chờ người' trong một cuộc 'tình bơ vơ', nếm trải những tháng ngày 'một mình' ở 'thành phố buồn' nào đó", anh nói.

Đức Tuấn hát 'Thành phố buồn' (Lam Phương) Đức Tuấn hát 'Thành phố buồn' (Lam Phương) trong album "Trọn một kiếp yêu". Bản phối được thực hiện với dàn giao hưởng, khác với giai điệu bolero của các bản thu âm cũ. Audio: Nhân vật cung cấp.

Nhạc sĩ Đức Trí phụ trách hòa âm, với sự tham gia của dàn giao hưởng Saigon Pops Orchestra, hợp xướng Saigon Choir, nhạc sĩ Hồng Kiên, Dũng Đà Lạt, Thanh Tân. Đĩa nhạc Steven Fallone - kỹ sư âm thanh từng làm cho album Golden Hour của Kacey Musgraves (thắng giải Album của năm tại Grammy 2019) - làm master. Đức Tuấn mời Hồng Nhung, Ngọc Khuê song ca hai bài. Ca sĩ kỳ vọng đĩa nhạc thuyết phục được khán giả thích nhạc xưa qua các bài hát cũ được phối mới.

Album được phát hành ở định dạng CD, đĩa nhựa, cassette và các nền tảng nhạc số. Đức Tuấn dự định quay chuỗi MV ca khúc trong album và phát trên Youtube.

Đức Tuấn trong bộ ảnh giới thiệu album Lam Phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937, tại Rạch Giá, Kiên Giang. Năm 1947, ông đến Sài Gòn đi học và theo đuổi đam mê âm nhạc. 15 tuổi, ông công bố ca khúc đầu tay và nhanh chóng được công chúng biết đến, trở thành hiện tượng ăn khách nhất của sân khấu, âm nhạc miền Nam thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970. Năm 1975, ông sang định cư tại Mỹ. Từ năm 1996 đến 1998, ông cộng tác với các trung tâm âm nhạc người Việt tại Mỹ, Pháp và lưu diễn ở châu Âu. Ông trải qua đợt tai biến mạch máu não năm 1999, phải điều trị nhiều đợt. Hiện ông sống cùng em gái ruột.

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album từng phát hành của Đức Tuấn gồm: Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Từ năm 2017, anh liên tục ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36, Phú Quang, Trần Thiện Thanh.

Mai Nhật