Đức trở lại đỉnh bảng ở vòng loại World Cup

ĐứcThắng Luxembourg 4-0, Đức chiếm đỉnh bảng của Slovakia - đội thua Bắc Ireland 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu, hôm 10/10.

Trận thua Slovakia 0-2 ở lượt đầu khiến Đức gặp bất lợi lớn ở bảng A - bảng đấu chỉ gồm bốn đội. Tuy nhiên, Bắc Ireland đánh bại Slovakia ở lượt trận này khiến bảng đấu chứng kiến thế chân kiềng, khi ba đội Đức, Bắc Ireland và Slovakia đều có sáu điểm sau ba lượt trận. Trong đó, Đức chiếm ưu thế về hiệu số khi thắng đậm Luxembourg trên sân PreZero Arena hôm 10/10.

Sau khi David Raum mở tỷ số từ cú đá phạt hàng rào ở phút 12, bước ngoặt xảy đến khi trọng tài có phần "tàn nhẫn" với Luxembourg. Đội khách chịu phạt đền và nhận thẻ đỏ trực tiếp, khi Dirk Carlson cố tình dùng tay trong cấm địa. Kimmich không mắc sai lầm trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 sau hơn 20 phút.

Kimmich (số 6) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cùng các đồng đội, trên sân PreZero Arena, Sinsheim, Đức hôm 10/10. Ảnh: Reuters

Trong lần thứ 104 khoác áo đội tuyển, vượt qua thành tích 103 trận của cố huyền thoại Franz Beckenbauer, Kimmich lập cú đúp với bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 50, sau một pha bóng lộn xộn trong cấm địa. Trước đó, Serge Gnabry ghi bàn từ một pha dứt điểm góc hẹp.

Thay đổi lớn ở đội hình trận này cũng đến từ Kimmich. Đội trưởng tuyển Đức được HLV Julian Nagelsmann kéo về đá hậu vệ phải, như một sự thừa nhận rằng việc khăng khăng giữ Kimmich ở hàng tiền vệ ở các trận trước khiến đội lộ ra điểm yếu ở vị trí hậu vệ cánh. "Tôi không quan tâm, tôi sẽ chơi ở bất kỳ vị trí nào HLV cần", Kimmich nói sau trận.

Gnabry cũng là điểm sáng ở trận này, tiếp nối đà hồi sinh sau khởi đầu mùa giải tốt cùng Bayern. Tiền đạo 30 tuổi đóng góp một bàn, nhưng HLV Nagelsmann khen ngợi anh ở khía cạnh khác: "Xét về tinh thần thi đấu, chúng tôi đã có sự cải thiện rõ rệt. Gnabry là ví dụ điển hình cho việc cần mẫn pressing sau khi mất bóng. Việc anh ấy lùi về, tắc bóng liên tục chính là điều bạn cần phải làm khi đối đầu với Luxembourg".

Bầu không khí tại nước Đức bớt căng thẳng sau khởi đầu vòng loại tệ trước Slovakia. Họ đã góp mặt ở 18 kỳ World Cup liên tiếp, và những kết quả hôm 10/10 giúp thầy trò Nagelsmann chiếm ưu thế trong vòng loại của kỳ World Cup "lớn nhất lịch sử", theo Bild. Đức cũng lần đầu giữ sạch lưới sau tám trận gần nhất. Họ cần duy trì phong độ này khi làm khách tại Belfast, Bắc Ireland vào đêm thứ Hai tới.

Vy Anh