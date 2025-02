Đức Phúc: 'Tôi kiếm ra tiền nhưng không hoang phí'

Ca sĩ Đức Phúc nói hạn chế tiêu xài cho cá nhân nhưng sẵn sàng đầu tư tiền tỷ để có sản phẩm âm nhạc ưng ý.

Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi, vào đội hình Best Five cuối cùng. Ngày Valentine vừa qua, anh phát hành MV Chăm em một đời (Kai Đinh sáng tác), hút triệu view, vào top âm nhạc thịnh hành. Dịp này, ca sĩ nói về công việc, cuộc sống sau 10 năm vào showbiz.

- Anh cảm nhận thay đổi những gì sau tham gia chương trình âm nhạc đình đám cuối năm ngoái?

- Tôi xem cơ hội tham gia sân chơi là dấu mốc sự nghiệp trong năm 2024. Trong show, tôi lần đầu rap, thể hiện vũ đạo sôi động, tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc. Khi trực tiếp làm, tôi nhận ra bản thân thích nghi nhanh, thậm chí làm tốt phần việc mà trước đó còn hoài nghi hoặc chưa từng nghĩ đến. Tôi đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc để mang đến các tiết mục trình diễn trước khán giả.

Sau show, tôi nhận ra xung quanh mình có nhiều đồng nghiệp giỏi đáng để học hỏi. Chẳng hạn, quen Hùng Huỳnh, Vũ Thịnh, Nicky, tôi được họ hướng dẫn nhảy nên tự tin thể hiện trong MV mới. Ngoài ra còn có tlinh - rapper khách mời mà tôi luôn khen "nói thôi cũng ra giai điệu hay".

Ngoài kỹ năng trình diễn, tôi thay đổi khá nhiều về diện mạo. So với trước, khán giả có phần bất ngờ khi thấy Đức Phúc liên tục thay đổi màu tóc, mặc đồ phá cách, trang điểm quái. Tôi thấy sự thử nghiệm này của mình phù hợp với năng lượng mà các khán giả gen Z thích.

Đức Phúc nói về trải nghiệm sau tham gia 'Anh trai say hi' Đức Phúc nói về trải nghiệm sau tham gia "Anh trai say hi" và quan điểm làm nghề hiện tại. Video: Tân Cao

- Điều gì khiến anh quyết tâm thay đổi phong cách?

- Tôi vào nghề đến nay tròn 10 năm, từng trải qua không ít thử thách mới xây dựng được sự nghiệp. Thời gian đầu, tôi từng tự ti về ngoại hình, chật vật tìm ca khúc phù hợp màu giọng hay êkíp đồng hành ăn ý. Khi mọi thứ ổn định, tôi hiểu cần nâng cấp bản thân thì mới không bị nhạt.

Tôi từng đọc bình luận kiểu "Đức Phúc một màu, chỉ hợp hát ballad". Tuy nhiên, qua các sân chơi gần đây, tôi muốn cho công chúng thấy "Đức Phúc không chỉ có thế". Tôi giữ thế mạnh vốn có nhưng tìm tòi, phát huy thêm khía cạnh khác. Qua từng dự án, tôi đầu tư về mọi mặt để khán giả thấy mình không chỉ nói suông.

Khi làm nghệ thuật, sự thay đổi nào cũng sẽ có hai luồng ý kiến khen - chê và tôi thoải mái đón nhận. Gần đây, tôi học thêm sáng tác, mong sẽ sớm giới thiệu đến người yêu nhạc. Hiện tôi tập trung cho album đầu tay, hợp tác nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng, đánh dấu chặng đường làm nghề.

Đức Phúc diễn 'I'm Thinking About You' cùng các anh trai Trích tiết mục "I'm Thinking About You" của Đức Phúc, Rhyder, WEAN, Hùng Huỳnh tại show "Anh trai say hi", hút hơn 20 triệu view. Video: Ban tổ chức cung cấp

- Anh nói gì trước nhận xét "Đức Phúc giàu nên rất chịu chi cho các sản phẩm âm nhạc"?

- Tôi có thu nhập ổn định nhờ vào chạy show, tham gia các chương trình. Với tính cách cầu toàn, tôi không cho phép bản thân sơ sài trong bất cứ việc gì. Chẳng hạn, trong MV Chăm em một đời, ra mắt dịp Valentine, tôi chi tiền tỷ cho rất nhiều khâu. Có người nghĩ tôi "chơi trội" hay dùng chiêu trò khi đưa nhiều khách mời vào dự án. Với tôi, khi có bài hát tốt thì MV cũng phải được thực hiện sao cho tương xứng.

Để có tiền làm sản phẩm, tôi sẵn sàng giảm bớt khoản chi tiêu, sinh hoạt. Tôi không hoang phí tiền vào những nhu cầu quá cao như hàng hiệu, du lịch sang chảnh. Trong năm nay, tôi còn nhiều kế hoạch lớn nên càng biết sống tiết kiệm.

Đức Phúc nhuộm tóc và đầu tư trang phục, cách trang điểm mỗi lần chạy show nhằm tạo sự mới mẻ cho khán giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hiện quan điểm làm nghề của anh khác trước ra sao?

- Tôi luôn muốn mang đến cho khán giả năng lượng tích cực qua từng nhạc phẩm. Tôi debut khá sớm, so với đồng nghiệp trong làng nhạc, tôi không nghĩ mình già, càng không lo bị cũ kỹ. Nhiều năm qua, tôi luôn thấy bản thân may mắn vì đón nhận tình cảm của công chúng, trân trọng các danh xưng mọi người đặt cho. Mọi thứ đến với tôi kiểu "hữu xạ tự nhiên hương", không phải gồng lên, chạy theo thị trường hay áp lực trước các giọng ca khác. Tôi thoải mái sống thật với cảm xúc, tính cách nên cảm nhận mọi thứ diễn ra trơn tru.

Tôi luôn giữ sự khó tính, kỹ càng trong từng khâu. Nếu sản phẩm chưa tốt, tôi sẵn sàng gia hạn thêm dù phải tốn thêm kinh phí. Tôi giữ tâm thế chủ động, tôn trọng êkíp để mọi người cùng nhau tỏa sáng.

Phần khác, tôi tự thấy mình ăn ở, biết cách đối nhân xử thế nên khi cần hỗ trợ, giúp đỡ, chẳng ai nói lời từ chối. Từ lúc vào nghề đến nay, tôi không có suy nghĩ cạnh tranh, đấu đá với ai. Chẳng hạn, tôi không nghĩ sẽ phải né người này, người kia nếu chọn ra mắt dự án cùng thời điểm. Với tôi, càng nhiều người ra sản phẩm, làng nhạc thêm sôi động, khán giả có nhiều lựa chọn để thư giãn.

Đức Phúc với hai chiếc cup trong 10 năm ca hát gồm Quán quân Giọng hát Việt 2015 (trái) và Anh trai say hi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Về cuộc sống riêng tư, hiện anh quan tâm điều gì?

- Tôi hài lòng về mọi thứ diễn ra mỗi ngày, cũng như tạo sự yên tâm cho gia đình. Hiện tôi độc thân nhưng không cô đơn bởi xung quanh có nhiều bạn bè tốt như Gia đình "hoa dâm bụt" gồm Hòa Minzy, Erik, hay các đồng nghiệp sau Anh trai say hi.

Thật lòng, tôi cũng mong tìm cho mình nửa kia phù hợp. Tuy nhiên, tôi không xem đây là mối bận tâm lớn nhất để suốt ngày phải bận tâm. Trước đây, tôi yêu rồi chia tay, từng dằn vặt bản thân kiểu "sao số mình thiếu may mắn đến thế". Tuy nhiên, khi ngẫm lại, tôi thấy biết ơn các trải nghiệm yêu đương này bởi cho mình cảm xúc để hát hay hơn, trưởng thành. Do đó, hiện tôi cứ để chuyện tình cảm thuận theo duyên số.

Đức Phúc nói về trải nghiệm yêu đương Đức Phúc nói về trải nghiệm yêu đương. Video: Tân Cao

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Khi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay.

Tân Cao