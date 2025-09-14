Đức Phúc tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision

Ca sĩ Đức Phúc sẽ tranh tài tại cuộc thi Intervision 2025 cùng 22 thí sinh khắp thế giới vào ngày 20/9 ở Nga.

"Tôi thấy vinh dự khi có cơ hội đứng trên sân khấu cuộc thi. Hiện tôi hồi hộp nhưng cũng nhiều mong chờ để giới thiệu văn hóa Việt đến mọi người thông qua âm nhạc", Đức Phúc nói sau khi tham gia lễ bốc thăm vị trí dự thi, hôm 12/9, ở Trung tâm Quốc gia Nga.

Đức Phúc bốc thăm vị trí biểu diễn tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 Đức Phúc diện áo dài tại lễ bốc thăm thứ tự biểu diễn. Các thí sinh lần lượt rót cho mình một tách trà từ chiếc ấm lớn. Khi nước nóng lan tỏa trong cốc, con số thứ tự dần hiện ra.

Theo kết quả, anh biểu diễn thứ 20 trong tổng số 23 thí sinh tham gia mùa giải. Đức Phúc sẽ mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác), lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng và hình ảnh cây tre.

Ca sĩ cho biết nhận lời mời từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cách đây nhiều tuần. Anh và êkíp lập tức bắt tay chuẩn bị ca khúc mới, lên ý tưởng dàn dựng sân khấu.

Đức Phúc lên đường tham gia cuộc thi hôm 11/9 ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Anh lên đường sang Nga hôm 11/9 để tham gia các hoạt động bên lề, có thời gian chuẩn bị cho phần thi. Đức Phúc làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật, rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh, bố trí vũ đạo. Anh tiết lộ bài thi sẽ xuất hiện các đạo cụ nón lá, chiếu cói, đồng thời có thêm nhiều vũ công hỗ trợ.

"Tôi muốn giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam kiên cường, con người có tinh thần đoàn kết cao", anh nói.

Ở hậu trường, Đức Phúc đã gặp gỡ các thí sinh đến từ Cuba, UAE, Trung Quốc, Belarus, Qatar, Venezuela, Nam Phi, Brazil. Anh chuẩn bị hàng chục chiếc nón lá vẽ họa tiết danh thắng Hồ Gươm, cà phê, bánh mỳ để gửi tặng mọi người.

Đức Phúc tặng nón lá cho bạn bè quốc tế Đức Phúc tặng nón lá cho bạn bè quốc tế.

Intervision là cuộc thi âm nhạc nổi tiếng ở Nga nhưng gián đoạn trong bốn thập niên qua. Năm nay, sân chơi trở lại, hướng tới phát triển, hợp tác văn hóa quốc tế, thể hiện sự đa dạng toàn cầu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Giám khảo chấm điểm theo hình thức bỏ phiếu kín. Người chiến thắng sẽ nhận cúp và giải thưởng 30 triệu ruble (gần 10 tỷ đồng). Vòng chung kết Intervision 2025 diễn ra vào ngày 20/9 tại sân vận động Live Arena ở thủ đô Moskva.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.