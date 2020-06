Đức nói lính Mỹ quan trọng với an ninh song phương

Ngoại trưởng Đức cho rằng sự hiện diện của lính Mỹ tại nước này quan trọng với cả Washington và châu Âu sau khi Trump tuyên bố rút bớt quân.

"Chúng tôi nghĩ việc lính Mỹ hiện diện tại Đức không chỉ quan trọng đối với an ninh của Đức, mà còn vì sự an toàn của Mỹ và đặc biệt là an ninh châu Âu", Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu trong chuyến thăm Ba Lan hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút 25.000 lính Mỹ khỏi Đức.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu tại Berlin hôm 15/6. Ảnh: AFP.

Lý do ông chủ Nhà Trắng đưa ra là sự "lơ là" của Đức trong nhiều năm qua. "Họ nợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hàng tỷ USD và họ phải trả. Chúng ta đang bảo vệ Đức, còn họ thì lơ là. Điều đó thật không có nghĩa lý gì", Trump giải thích, nói thêm rằng Berlin đã đối xử "tồi tệ" với Washington về thương mại.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Maas cho biết Đức chưa nhận được bất cứ chi tiết cụ thể nào về thời điểm và cách thức tái triển khai binh sĩ. "Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều chưa cung cấp bất cứ thông tin gì về vấn đề", ông cho hay, nói thêm rằng mọi thay đổi với cấu trúc an ninh châu Âu "chắc chắn cần được thảo luận".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay cũng cho biết lực lượng Mỹ tại châu Âu giúp hai bờ Đại Tây Dương an toàn hơn. "Thông điệp của tôi là sự hiện diện của Mỹ tốt cho châu Âu, nhưng cũng tốt cho cả họ và vùng Bắc Mỹ. Việc lính Mỹ triển khai tại châu Âu không chỉ nhằm bảo vệ châu Âu, mà còn để bảo vệ sức mạnh Mỹ bên ngoài khu vực này", ông phát biểu.

Stoltenberg nói thêm rằng ông đã điện đàm với Trump để trao đổi về vấn đề hôm 8/6, vài ngày sau khi thông tin rút bớt quân bị rò rỉ cho truyền thông Mỹ. Bộ trưởng quốc phòng từ các quốc gia thành viên NATO cũng dự kiến thảo luận về kế hoạch của Washington qua video vào ngày 17 và 18/6.

Quyết định rút bớt quân khỏi Đức của Trump hứng nhiều chỉ trích vì làm suy yếu cam kết bảo vệ châu Âu của Mỹ, cũng như khả năng duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông và châu Phi. Thêm vào đó, tham vọng quân sự ngày càng lớn của Nga khiến sự hiện diện của Mỹ càng quan trọng.

Ánh Ngọc (Theo AFP)