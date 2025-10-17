Đức lắp tên lửa IRIS-T cho tàu chiến tối tân

Đức thử nghiệm trang bị hệ thống IRIS-T cho hộ vệ hạm Baden-Wuerttemberg, dường như để cải thiện năng lực phòng không hạn chế của mẫu tàu này.

Tập đoàn quốc phòng Đức Diehl Defence hôm 15/10 tuyên bố đang thử nghiệm "phiên bản hải quân" của hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM trên hộ vệ hạm Baden-Wuerttemberg. Hoạt động nằm trong khuôn khổ MFE 2025, cuộc diễn tập bắn tên lửa lớn nhất của hải quân Đức trong ba thập kỷ, được tổ chức ngày 13-24/10.

"Hệ thống IRIS-T SLM, vốn đã chứng minh hiệu quả tại Ukraine, cũng thể hiện được những đặc tính nổi tiếng của mình trên biển và đáp ứng thành công mọi mục tiêu đề ra trong MFE 2025. Hệ thống được xác nhận đạt tỷ lệ trúng đích cao", Diehl Defence cho hay.

Hình ảnh được công bố cho thấy cụm bệ phóng IRIS-T SLM với 5 ống chứa đạn kiêm bệ phóng đặt cố định sau thượng tầng của tàu hộ vệ Baden-Wuerttemberg, bên dưới là máng chuyển hướng luồng khí xả động cơ tên lửa. Chưa rõ phương thức điều khiển bệ phóng và dẫn bắn tên lửa, cũng như số lượng đạn IRIS-T mà chiến hạm có thể mang theo.

Bệ phóng tổ hợp IRIS-T SLM trên chiến hạm Đức trong ảnh đăng ngày 16/10. Ảnh: Diehl Defence

Nhà sản xuất cho biết quá trình lên ý tưởng, chế tạo nguyên mẫu và bắn thử lần đầu tiên kéo dài trong gần 10 tháng. Thử nghiệm thành công có thể mở đường để hải quân Đức đưa hệ thống IRIS-T SLM vào sử dụng đại trà trên tàu chiến trong tương lai.

Tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cùng một số quốc gia phương Tây hợp tác phát triển từ giữa những năm 1990. Mỗi tổ hợp IRIS-T SLM gồm một xe chỉ huy, một radar đa năng TRML-4D cùng ba xe phóng với tối đa 24 quả đạn. IRIS-T SLM có tầm bắn khoảng 40 km, chuyên đối phó máy bay, trực thăng, UAV hoặc một số loại tên lửa.

Đức đã chuyển giao nhiều hệ thống IRIS-T SLM và bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn IRIS-T SLS cho Ukraine. Đây được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Kiev, giúp họ lấp khoảng trống phòng thủ. Các chỉ huy quân đội Ukraine từng tuyên bố hệ thống này đánh chặn được 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến.

Hộ vệ hạm Baden-Wuerttemberg trong ảnh chụp tháng 10/2024. Ảnh: Warship Cam

Baden-Wuerttemberg là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu hộ vệ cùng tên, là mẫu chiến hạm mới và hiện đại nhất của hải quân Đức. Tàu có lượng giãn nước 7.200 tấn, là loại tàu hộ vệ có lượng giãn nước lớn nhất thế giới, gần tương đương khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Dù vậy, lớp chiến hạm này lâu nay bị đánh giá là có năng lực phòng không hạn chế, khi chỉ được trang bị 42 tên lửa phòng không RIM-116 có tầm bắn hiệu quả 9 km, ngắn hơn nhiều so với IRIS-T SLM.

Tàu hộ vệ Baden-Wuerttemberg năm ngoái phải đi vòng qua phía nam châu Phi để về nước sau đợt triển khai ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thay vì đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải, do lo ngại không đủ khả năng đối phó đòn tập kích của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen.

"Triển khai tên lửa IRIS-T phiên bản hải quân sẽ mang lại bước tiến vượt bậc về năng lực cho lớp Baden-Wuerttemberg", biên tập viên Alex Luck của trang Naval News cho hay.

Phạm Giang (Theo Naval News)