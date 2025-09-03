Đức không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh

Thủ tướng Merz nói Đức không có kế hoạch điều quân tới Ukraine, khi châu Âu xem xét phương án đảm bảo an ninh cho Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 2/9 cho biết vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine hiện nay là hỗ trợ lực lượng của Kiev trong xung đột với Nga, không phải điều quân tới nước này. Theo ông, việc Đức có triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine hay không chỉ có thể được xem xét trong tương lai xa, sau khi có lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình.

"Trước lúc đó, chắc chắn sẽ không có bất kỳ đợt điều quân nào tới Ukraine. Thậm chí ngay cả sau đó, tôi cũng không coi đây là vấn đề quan trọng với Đức", ông Merz nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Toulon, Pháp, ngày 29/8. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức nhấn mạnh quyết định điều quân đội tới Ukraine cần được quốc hội Đức thông qua và sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận với Nga.

"Động thái này không chống lại Nga mà chỉ có thể được thực hiện cùng với Nga. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều rào cản và có thể mất khá nhiều thời gian", ông Merz cho biết thêm.

Khi được hỏi về triển vọng diễn ra hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức bày tỏ sự hoài nghi về điều này. Ông đánh giá Nga đang có ưu thế trên chiến trường và chưa chịu đủ áp lực để ngồi vào bàn đàm phán.

"Hiện tại, ông Putin hoàn toàn không có lý do gì để theo đuổi lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình. Chúng ta phải tạo ra các điều kiện phù hợp. Về mặt quân sự, điều này sẽ khó khăn, nhưng về mặt kinh tế, điều đó có thể thực hiện được", ông Merz nói, cho rằng các nước phương Tây có thể gia tăng áp lực kinh tế lên Nga.

Ukraine trước đó yêu cầu các đồng minh phương Tây đưa ra cam kết an ninh cụ thể với Kiev, trong đó có việc điều quân đội tới nước này. Đây là điều kiện tối quan trọng của Ukraine đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm qua.

Ngọc Ánh (Theo Pravda, AA, Yahoo News)