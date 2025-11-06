Đức điều xe tăng Leopard 2 tối tân đến sát Nga

Lữ đoàn 45 Đức mang theo xe tăng Leopard 2A8 và pháo tự hành Pzh 2000 trong đợt triển khai tại Litva, quốc gia Baltic nằm sát lãnh thổ Nga.

"Trang bị tăng thiết giáp hạng nặng là điều tối quan trọng với đơn vị. Chúng tôi đáp ứng cam kết về điều động phương tiện chiến đấu hạng nặng và sẽ mang theo xe tăng chủ lực Leopard 2A8 tối tân khi triển khai đến Litva", tướng Christoph Huber, chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 45 Đức, cho biết hôm 5/11.

Ngoài những chiếc Leopard 2A8, lữ đoàn Đức còn mang theo pháo tự hành PzH 2000, xe chiến đấu bộ binh Puma 1, thiết bị bay không người lái (drone) và các tổ hợp phòng không tới Litva.

Xe tăng Leopard 2A8 trong một đợt thử nghiệm của nhà sản xuất. Ảnh: KMW

Lữ đoàn 45 Đức sẽ đóng quân tại Litva theo kế hoạch tăng cường lực lượng ở sườn đông NATO, dự kiến đạt sức mạnh chiến đấu đầy đủ với 4.800 binh sĩ vào năm 2027. Triển khai một lữ đoàn hoàn chỉnh tới Litva là động thái mang tính bước ngoặt của Đức, do nước này thường hạn chế triển khai lực lượng quy mô lớn ra nước ngoài từ sau Thế chiến II.

Theo tướng Huber, Lữ đoàn 45 là một trong các đơn vị được ưu tiên hàng đầu trong quân đội Đức và đang sử dụng những thiết bị tối tân.

Leopard 2A8 do tập đoàn KNDS Deutschland chế tạo, được đánh giá là "bước nhảy vọt" về năng lực tác chiến và khả năng sống sót so với các mẫu cũ hơn. Xe tăng được lắp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy, có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa chống tăng hoặc drone. Giáp tháp pháo và hệ thống cảm biến đều được nâng cấp toàn diện.

Vị trí Litva. Đồ họa: BBC

"Chúng tôi phải bổ sung khí tài mới, dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ xung đột Ukraine", tướng Huber nói, khẳng định xe tăng Leopard 2 cho phép các đơn vị triển khai tác chiến cơ động hiệp đồng và nhanh chóng giành thế chủ động trên chiến trường.

Bất chấp xe tăng và thiết giáp đắt tiền đối mặt nguy cơ bị drone giá rẻ hạ gục, quân đội nhiều quốc gia thành viên NATO vẫn đánh giá chúng là phương tiện chiến đấu cần thiết. Nhiều công ty phương Tây cũng đang phát triển công nghệ xe tăng mới.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Business Insider)