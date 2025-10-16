Đức cam kết chuyển thêm đạn Patriot, tổ hợp IRIS-T cho Ukraine

Đức công bố gói viện trợ 2,3 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có tên lửa Patriot, hai tổ hợp phòng không IRIS-T cùng nhiều thiết bị khác.

"Chúng tôi sẽ duy trì và mở rộng nỗ lực giúp đỡ Ukraine. Thông qua các hợp đồng mới, Đức sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ trị giá hơn hai tỷ euro (2,3 tỷ USD). ", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) tại Bỉ hôm 15/10.

Theo ông Pistorius, gói viện trợ sẽ đáp ứng "các nhu cầu cấp bách của Ukraine", trong đó có tên lửa cho tổ hợp phòng không Patriot, radar, đạn pháo dẫn đường, rocket và đạn dược.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thêm rằng nước này sẽ cung cấp riêng rẽ hai tổ hợp phòng không IRIS-T kèm lượng lớn đạn dự trữ, tên lửa phòng không vác vai, vũ khí chống tăng, thiết bị liên lạc và vũ khí bộ binh.

Bộ trưởng Pistorius tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hôm 15/10. Ảnh: AP

Berlin cũng đóng góp 500 triệu USD cho sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), trong đó các nước thành viên châu Âu của NATO và Canada sẽ chi tiền mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine.

Tại cuộc họp UDCG, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal cho biết Ukraine cần 120 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong năm 2026. "Ukraine sẽ chi một nửa, tức 60 tỷ USD, bằng nguồn lực quốc gia. Chúng tôi đang kêu gọi các đối tác cùng trả nửa còn lại", ông nói.

Quan chức Ukraine cho rằng phương pháp nhanh và hiệu quả nhất để làm điều đó là các bên phân bổ "ít nhất 0,25% GDP cho viện trợ quân sự", nhấn mạnh Kiev đang cần thêm nhiều hệ thống phòng không.

"Nga đã phóng hơn 5.600 máy bay không người lái và 180 tên lửa để tập kích Ukraine trong tháng trước. Cung cấp cho chúng tôi thiết bị cần thiết để đối phó những cuộc tấn công như vậy trước khi mùa đông đến là điều rất quan trọng", ông Shmyhal cho hay.

Bệ phóng của tổ hợp phòng không IRIS-T Ukraine trong ảnh đăng hồi tháng 8. Ảnh: Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine

Cam kết được đưa ra một ngày sau khi Viện Kiel có trụ sở tại Đức công bố nghiên cứu cho thấy viện trợ quân sự cho Ukraine gần đây giảm mạnh. Mức viện trợ trung bình mỗi tháng trong tháng 7-8 đã giảm 43% so với nửa đầu năm nay, bất chấp NATO đang triển khai chương trình PURL.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur bày tỏ lo ngại về tình trạng trên, đồng thời lưu ý rằng "tỷ lệ đóng góp của Mỹ cho Ukraine đã giảm đáng kể trong năm nay". Chính quyền Tổng thống Donald Trump đến nay chưa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine, mà chỉ chuyển giao khí tài đã được thông qua dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.

Phạm Giang (Theo AP, Kyiv Independent)