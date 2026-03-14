Dubai vắng vẻ 'chưa từng thấy'

UAEDưới sức ép từ các đợt tấn công của Iran, người nước ngoài đang vội vã rời khỏi Dubai, đẩy "thành phố vàng" vào cảnh vắng lặng như thị trấn ma.

Dưới cái nắng vàng của Jumeirah, bãi biển cát trắng vốn là điểm đến yêu thích của hơn 240.000 người Anh giờ đây đã mất cảnh náo nhiệt. Những chiếc ô che nắng được gập gọn, nằm cạnh hàng trăm ghế tắm nắng trống không. Tiếng nhạc vẫn vang lên từ các quán bar, nhưng không có bóng dáng khách.

"Dubai hiện vắng vẻ chưa từng thấy. Sự hào nhoáng chắc chắn đã biến mất", John Trudinger, hiệu trưởng người Anh đã sống ở đây 16 năm, nói. Ngôi trường của ông có hơn 100 giáo viên ngoại quốc, nhưng phần lớn đang bị hoảng loạn tâm lý. Họ quyết định rời đi và thề không bao giờ quay lại.

Cuối tháng 2, quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran, hàng loạt quốc gia Trung Đông trong đó có UAE trở thành mục tiêu trả đũa.

Hình ảnh một Dubai an toàn đang rạn nứt trước các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Việc khách sạn Fairmont nổi tiếng trên đảo Palm Jumeirah trở thành mục tiêu đã khiến niềm tin vào "lá chắn thép" của thành phố lung lay.

Trong khi giới thượng lưu dễ dàng mua vé máy bay rời đi, lao động nhập cư - "huyết mạch" của nền kinh tế Dubai - lại rơi vào thế kẹt. Tại các câu lạc bộ bãi biển, nhân viên phục vụ đến từ Pakistan, Ấn Độ và châu Phi bồn chồn chờ đợi trong vô vọng.

Khi người nước ngoài (chiếm khoảng 88% dân số Dubai) rời đi, cảnh hoang vắng lập tức xuất hiện.

Zain Anwar, tài xế taxi, bàng hoàng nhìn chiếc xe - "cần câu cơm" duy nhất - bị phá hủy trong một vụ tấn công. "Gia đình đang thuyết phục tôi trở về Pakistan. Ở đây không còn khách, chúng tôi chẳng kiếm được gì. Có lẽ Dubai đã hết thời thật rồi", anh nói.

Một quản lý quán cà phê cũng ngậm ngùi khi kỳ nghỉ xuân đã bắt đầu nhưng không có học sinh nào bởi phụ huynh đã đưa các em về nước từ sớm.

Cùng với những cuộc tháo chạy của người nước ngoài, hàng nghìn thú cưng trở thành "nạn nhân" bất đắc dĩ. Do các chuyến bay thương mại đều chật cứng và siết chặt quy định vận chuyển động vật giữa lúc khủng hoảng, nhiều gia đình giàu có đành chấp nhận bỏ lại vật nuôi để kịp chen chân lên máy bay về nước. Các phòng khám thú y tại Dubai ghi nhận lượng lớn chó, mèo xuất hiện trên phố. Thậm chí, một số người còn hỏi thủ tục tiêu hủy vật nuôi khỏe mạnh nhằm né phí di chuyển. Các nhóm cứu trợ như K9 Friends Dubai hay The Barking Lot đều báo cáo tình trạng quá tải, cạn kiệt chỗ tiếp nhận.

Trên mạng xã hội, những người có sức ảnh hưởng (influencer) cũng có phản ứng trái chiều. Kate Ferdinand, người từng khoe cuộc sống trong mơ tại Trung Đông, nay thừa nhận cô "nhớ nhà và gặp nhiều khó khăn". Ngược lại, ngôi sao truyền hình Luisa Zissman dù từng tuyên bố đây là "quốc gia an toàn nhất thế giới", sau đó cũng lặng lẽ đưa gia đình quay về Anh.

Với những người ở lại như nhà sáng tạo nội dung Ben Moss, nỗi sợ luật pháp đôi khi còn lớn hơn bom đạn. "Tôi sợ bị phạt tiền hoặc ngồi tù vì đăng tải nội dung gây hoang mang hơn là sợ tên lửa", anh thú nhận.

Dubai vốn phụ thuộc vào người nước ngoài, lực lượng chiếm tới 90% dân số. Khi giá dầu và chi phí sinh hoạt leo thang do eo biển Hormuz bị phong tỏa, bài toán phục hồi kinh tế trở nên nan giải. Dù chính quyền liên tục trấn an rằng tiếng nổ trên bầu trời là "âm thanh an toàn" từ hệ thống phòng không, đường phố vắng lặng vào mỗi tối thứ sáu lại phơi bày một sự thật khác.

Dù vậy, trái ngược với sự hoảng loạn của giới ngoại kiều, nhiều người dân bản địa vẫn kiên quyết bám trụ, tạo nên một bức tranh tương phản tại thành phố. "Đây là nhà, là quê hương của chúng tôi. Dubai đã từng vượt qua nhiều nghịch cảnh và chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống phòng thủ cũng như năng lực bảo vệ của chính quyền", Tariq, một doanh nhân người Emirati, nói.

Nhật Minh (Theo DailyMail)