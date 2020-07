Dubai đón khách quốc tế trở lại như thế nào?

UAEDán hình "chào mừng" trên hộ chiếu của khách và xét nghiệm Covid-19 tại cửa nhập cảnh, Dubai mở cửa từ 7/7 với hy vọng vực dậy ngành du lịch.

"Chào mừng đến với ngôi nhà thứ hai của bạn" là dòng chữ in trên hình dán vào hộ chiếu của du khách đến sân bay Dubai từ 7/7, nơi nhân viên mặc đồ bảo hộ và những chiếc ATM bán quần áo bảo hộ cá nhân. Khách quốc tế đến với thành phố này được yêu cầu trình kết quả âm tính với nCoV trong 4 ngày trước chuyến bay. Nếu không, họ có thể làm xét nghiệm khi nhập cảnh, nhưng phải tự cách ly cho đến khi có kết quả. Du khách cần tải ứng dụng Covid-19 DBX và đăng ký thông tin.

Francesca Conte, khách Italy, nói rằng cô khá lo lắng rằng chuyến bay sẽ bị huỷ vào phút chót. "Khi thấy hành khách xếp hàng ở cửa, tôi nghĩ hôm nay chúng tôi sẽ chẳng đi đâu cả, vì chuyến đi Dubai của tôi đã bị hoãn lại đến ba lần", Conte nói. Cô bày tỏ, mình cảm thấy buồn khi nhìn thấy "những khoảng trống" trên máy bay, tiếp viên mặc đồ "như y tá và bác sĩ" với trang phục kín mít như trong phòng thí nghiệm.

Dubai mở cửa vào ngày 7/7, giữa bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 tại UAE lên đến hơn 52.600, trong đó ít nhất 326 người tử vong. Trước đó, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) công nhận Dubai là một điểm đến an toàn (Safe Travels stamp).

Du lịch từ lâu là nguồn sống cho thành phố vàng này, một trong 7 tiểu vương quốc của UAE. Mùa cao điểm bắt đầu từ tháng 10, khi cái nóng của mùa hè vùng Vịnh dịu đi. Năm ngoái Dubai đón hơn 16,7 triệu lượt khách quốc tế, và mong muốn đón 20 triệu khách trong năm 2020 - mục tiêu được đặt ra trước khi thảm họa lan ra toàn cầu.

"Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp khách du lịch với tất cả biện pháp phòng ngừa cần thiết", ông Talal Al-Shanqiti, Giám đốc Tổng cục cư trú và người nước ngoài Dubai, cho hay.

Với tài nguyên dầu mỏ ít ỏi so với các tiểu vương láng giềng, Dubai đã xây dựng nền kinh tế đa dạng nhất vùng Vịnh, tự hào là trung tâm tài chính, thương mại và du lịch của UAE bất chấp suy thoái kinh tế trong những năm gần đây. Thành phố có những trung tâm thương mại lớn, nhà hàng cao cấp, khách sạn và resort 5 sao.

Nhưng tất cả bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch, GDP trong quý I/2020 đạt 3,5%. Emirates, hãng hàng không lớn nhất Trung Đông đặt trụ sở tại Dubai buộc phải cắt giảm mạng lưới bay rộng lớn và được cho là đã sa thải hàng nghìn nhân viên. Hiện các hãng bay Dubai đã nối lại đường bay đến châu Âu và châu Á.

Trước khi mở cửa trở lại, giới chức thành phố phát động các chiến dịch truyền thông, thuê hàng trăm người nổi tiếng trên mạng xã hội để quảng bá cho những điểm du lịch của Dubai. Khách sạn tìm cách tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc vệ sinh - một quy trình đáng thực hiện để đón các vị khách nước ngoài tiềm năng. Những khách sạn của Dubai còn chạy khuyến mại kỳ nghỉ cho cư dân thành phố, để bù lại phần nào tổn thất vì đại dịch.

Issam Kazim, CEO của một tập đoàn chuyên về marketing du lịch và thương mại, nhận định, tái khởi động ngành du lịch bằng cách tập trung vào thị trường nội địa là bước quan trọng đầu tiên trong giai đoạn thiết lập lại trạng thái bình thường của ngành du lịch. Chìa khóa cho nỗ lực này là các biện pháp bảo đảm sức khỏe và an toàn tại các khách sạn, để trấn an du khách rằng Dubai là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới.

Thúc đẩy thị trường du lịch nội địa cũng là một phần trong chiến lược của Abu Dhabi, thủ đô UAE này đã đón 11,35 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019. Thủ đô dầu mỏ này có những điểm tham quan hàng đầu như trường đua F1, bảo tàng Louvre Abu Dhabi - nơi mở cửa hồi cuối tháng 6 sau 100 ngày ngưng hoạt động.

Nhưng tiểu vương quốc này chưa mặn mà với việc đón khách quốc tế trở lại, dù những người nước ngoài âm tính với nCoV đã được phép nhập cảnh. "Mọi kế hoạch đều thay đổi và chúng tôi không kỳ vọng sẽ đón có cùng lượng khách của năm 2019 trong năm nay", Ali Al-Shaiba, giám đốc điều hành du lịch và tiếp thị của Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, cho biết.

Ông Ali đánh giá sẽ mất thêm hai đến ba năm nữa để ngành du lịch phục hồi: "Đến hôm nay, du lịch nội địa là kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng thị trường nội địa là trọng điểm hiện nay và chưa có kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế sớm".

