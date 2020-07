Hàng không Singapore rục rịch bay quốc tế trở lại

Trước những biến chuyển tích cực của ngành hàng không, Singapore tiếp tục tăng số lượng hành khách được quá cảnh tại sân bay Changi.

Theo Tổng Cục Du lịch Singapore, nước này bắt đầu mở rộng các chuyến bay quá cảnh của Singapore Airlines (SIA) tại Sân bay Changi. Cụ thể, từ ngày 11/6, SIA được chấp thuận cho mở các chuyến bay quá cảnh từ một số thành phố được chỉ định ở Australia và New Zealand. Đến ngày 22/6, nhiều điểm khởi hành tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (bao gồm Hong Kong, Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu, Tokyo, Osaka và Seoul) cũng được thêm vào danh sách.

Các chuyến bay quá cảnh chỉ được thực hiện giữa các chuyến của hãng (không áp dụng liên hãng), và chỉ áp dụng cho các chuyến bay từ các thành phố đã được phê duyệt. Các chuyến bay khứ hồi chỉ được cấp phép nếu cả điểm khởi hành và điểm đến cuối nằm trong danh sách các thành phố được cho phép, và toàn bộ hành trình phải được đặt trong cùng một vé để tuân thủ các quy tắc hiện hành. Đồng thời, khách hàng phải đáp ứng được các yêu cầu nhập cảnh tại điểm đến cuối cùng. Hãng hàng không giá rẻ Scoot cũng mới cập nhật thêm chuyến bay đến nhiều điểm đến tại châu Á, bao gồm Quảng Châu, Hong Kong, Ipoh, Kuching, Penang, Perth, Surabaya và Đài Bắc.

Quy định trên được áp dụng cho bất kỳ điểm đến nào trong mạng lưới do Singapore Airlines cùng các công ty con SilkAir và Scoot điều hành. Ảnh: The Straits Times.

Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều khách hàng đã đặt chuyến bay của SIA và Scoot được hoàn tiền. Hai hãng đã mở rộng chính sách hoàn tiền cho các chuyến bay khởi hành trước cuối tháng 8. Hành khách đủ điều kiện của SIA có thể được hoàn lại toàn bộ tiền mặt hoặc bằng dặm bay, có giá trị từ 75 - 500 SDG. Hành khách của Scoot có thể yêu cầu được hoàn toàn bộ tiền thông qua phương thức thanh toán ban đầu hoặc nhận một voucher của Scoot có trị giá bằng 120 % giá trị ban đầu và thời hạn sử dụng 12 tháng.

Bên cạnh đó, với nỗ lực nối lại các hoạt động thường nhật trong giai đoạn 2 sau giãn cách xã hội, từ ngày 1/7, các doanh nghiệp du lịch tại Singapore sẽ được phép tiếp tục hoạt động theo từng giai đoạn. 13 điểm tham quan đầu tiên được phép mở trở lại bao gồm Flower Dome tại Gardens by the Bay, Jurong Bird Park, River Safari, Singapore Zoo, ArtScience Museum, sòng bạc và đài quan sát SkyPark tại Marina Bay Sands, Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquarium và sòng bạc tại khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa, Bảo tàng Tượng sáp Madame Tussauds trên đảo Sentosa, công viên bạt nhún Bounce và khu trò chơi thực tế ảo Zero Latency.

ArtScience Museum là một trong những điểm được mở cửa trở lại. Ảnh: ArtScience Museum.

Theo Tổng Cục Du lịch Singapore, hầu hết các điểm đến sẽ hạn chế công suất hoạt động ở mức không quá 25% tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đối với các sòng bạc, chỉ các thành viên đã đăng ký và chủ sở hữu đóng thuế hàng năm được quyền ra vào trong thời gian hiện tại.

Singapore cũng nỗ lực nhằm đảm bảo ngày càng nhiều doanh nghiệp lữ hành, bao gồm các điểm tham quan, được nộp hồ sơ cấp chứng nhận SG Clean. SG Clean là một chứng nhận chuẩn quốc gia về việc tuân thủ các tiêu chí về vệ sinh và an toàn, nhằm mang đến sự an tâm và bảo vệ tối đa đối với cộng đồng.

Ông Keith Tan, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore, cho biết: "Với việc mở cửa du lịch một cách an toàn và cẩn trọng, ưu tiên của Tổng cục là đảm bảo doanh nghiệp lữ hành có thể mang đến trải nghiệm an toàn và thú vị cho du khách. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để Singapore đón chào khách quốc tế trở lại. Chúng tôi hy vọng cư dân đảo quốc có thể tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm du lịch một cách có trách nhiệm với xã hội trong giai đoạn phòng chống dịch trở lại."

Ngân Dương