Đũa nấm mốc có gây ung thư?

Nhà tôi dùng đũa tre, rất hay bị nấm mốc, vậy điều này có sinh ra chất độc gây ung thư hay ảnh hưởng sức khỏe không? (Hòa, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Đa số mọi người đều dùng đũa tre hoặc gỗ, một số ít dùng sản phẩm inox. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen sau khi rửa sạch đũa liền cho vào ống đũa hoặc chạn bát. Lúc này, đũa không được hong khô hoàn toàn, độ ẩm cao dễ sinh ra nấm mốc, ảnh hưởng xấu sức khỏe. Chưa kể, thời tiết của miền Bắc là môi trường thuận lợi để nấm mốc phát triển, tấn công thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt.

Đũa gỗ hoặc tre khi bị mốc sinh ra nhiều loại nấm mốc khác nhau tùy vào điều kiện nhiệt độ, không khí và môi trường tồn tại, ảnh hưởng sức khỏe. Nấm mốc ở trên đũa còn có thể phát tán vào trong không gian của nhà bếp, bám vào các thực phẩm, thậm chí tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.

Nấm mốc dễ sinh ra chất aflatoxin - một độc tố bền vững với nhiệt độ cao, khó bị phá hủy hoàn toàn. Chất này là một trong những nguyên nhân nguy cơ gây bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, đũa làm bằng tre, gỗ, để thường xuyên trong môi trường ẩm ướt, tích nước, là môi trường thuận lợi để các vi khuẩn như cầu tụ vàng và E.coli phát triển, sử dụng thời gian dài sẽ biến chất, gây ngộ độc mạn tính.

Để hạn chế nấm mốc, vi khuẩn, bát đũa, dao thớt khi sử dụng xong nên rửa luôn và rửa thật sạch, treo hoặc kê lên để vật dụng nhanh khô (đối với thớt). Còn đối với đũa, nên để tách ra và phơi ra nắng cho đũa nhanh khô chứ không nên dồn đống khiến đũa ẩm, ướt.

Đũa cũng có hạn sử dụng như bất kỳ vật dụng gia đình nào khác. Dù là đũa có chất lượng tốt đến đâu thì cũng nên thay sau khi sử dụng 3-6 tháng. Khi có dấu hiệu mốc, xơ gỗ bong ra... cần loại bỏ ngay.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội