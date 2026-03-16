Đưa hai Thánh giá 400 kg mạ vàng lên đỉnh Nhà thờ Đức Bà

TP HCMThánh giá cao 3,7 m sẽ được đưa lên đỉnh tháp kẽm cao 57 m của Nhà thờ Đức Bà ngày 19/3 thay thế cho hai chiếc cũ 129 năm tuổi.

Theo Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Trưởng ban trùng tu, hai Thánh giá sẽ được làm phép sau đó được xe cẩu đưa lên hai toà tháp nhà thờ lúc 9h. Đêm trước đó, đơn vị trùng tu hoàn thành công tác chuẩn bị, khảo sát kết cấu, khung bảo vệ, đảm bảo an toàn.

Hai Thánh giá cao hơn 3,7 m, nặng 400 kg được làm phép và đặt bên trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để người dân tham quan, chiều 8/12. Ảnh: Thanh Tùng

Hai Thánh giá mới được đặt phục dựng theo đúng nguyên bản của hai chiếc cũ đã đặt trên đỉnh tháp kẽm từ năm 1894. Cách đây ba năm, hai Thánh giá cũ được tháo xuống để trùng tu, song hư hại nặng, không thể phục chế.

Biểu tượng của Công giáo được làm bằng thép, chế tác bởi Công ty Altri Tempi (Bỉ) trong hai năm và vận chuyển về TP HCM bằng đường thủy trong 5 tuần. Lớp mạ vàng bên ngoài do một hãng sản xuất vàng lá siêu mỏng có lịch sử từ năm 1600 thực hiện. Hai Thánh giá này trưng bày trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn từ đầu tháng 12/2025.

Hai Thánh giá thời điểm nhà thờ chưa trùng tu. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau ba năm theo thiết kế của kiến trúc sư J. Bourard; được Vatican phong hàng Tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Công trình cao 60,5 m, gồm tháp kẽm 26 m và tháp chuông 11 m. Nằm tại trung tâm thành phố, đây là điểm tham quan đông đúc mỗi dịp Giáng sinh và lễ Tết. Sau hơn 130 năm sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nên nhà thờ được trùng tu từ năm 2017.

Thánh giá gần 130 năm tuổi được đưa từ đỉnh tháp kẽm nhà thờ xuống vào tháng 3/2023. Ảnh: Tổng giáo phận TP HCM

Đến nay sau 9 năm thi công, công trình đã hoàn thiện sửa chữa phần mái ngói, hai toà tháp. Từ cuối tháng 12/2025, nhà thờ lắp dàn giáo bên trong thánh đường để thi công các mảng tường bị thấm, hư hỏng và nhiều cấu trúc chính và dự kiến cải tạo xong vào năm 2027.

Trưng bày hai Thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng làm phép khi đưa Thánh giá trưng bày ở nhà thờ.

Đình Văn