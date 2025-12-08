Trưng bày hai Thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà

TP HCMHai Thánh giá cao hơn 3,7 m, nặng 400 kg đã được làm phép và đặt bên trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để người dân tham quan từ chiều 8/12.

Lúc 17h30, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP HCM, làm phép hai Thánh giá được bố trí trên kệ phía cuối Nhà thờ.

Biểu tượng của Công giáo làm bằng thép, do Công ty Altri Tempi (Bỉ) chế tác trong hai năm và vận chuyển về TP HCM bằng đường thủy trong 5 tuần. Lớp mạ vàng bên ngoài do một hãng sản xuất vàng lá siêu mỏng có lịch sử từ năm 1600 thực hiện.

Tổng giám mục Tổng giáo phận TP HCM Giuse Nguyễn Năng làm phép xông hương cho hai Thánh giá. Ảnh: Thanh Tùng

Hai Thánh giá được bảo vệ bằng kính plexiglas acrylic chống lóa, thuận tiện cho việc chiêm ngắm và sẽ trưng bày trong nhà thờ khoảng nửa năm. Đến tháng 4/2026, khi công tác trùng tu tháp kẽm hoàn tất, chúng sẽ được đưa lên gắn trên đỉnh tháp cao 57 m.

"Khi Thánh giá ngự trên tháp kẽm của nhà thờ vào năm sau, có thể hàng trăm năm nữa chúng ta mới lại được chạm tới. Xin Chúa làm phép thánh hóa hai Thánh giá này", Đức cha Nguyễn Năng nói trong nghi thức xông hương.

Hai Thánh giá mới thay thế các Thánh giá cũ đã 129 năm tuổi, không còn khả năng phục chế. Việc thay thế được thực hiện sau quá trình thẩm định và tham vấn chuyên gia nước ngoài, đồng thời vẫn giữ nguyên mẫu thiết kế từ thời Pháp.

Hai Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg, cao hơn 3,7 m được đặt bên trong lễ đường Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn từ ngày 8/12 đến tháng 4/2026. Ảnh: Thanh Tùng

Nhà thờ Đức Bà được xây năm 1877, hoàn thành sau ba năm theo thiết kế của kiến trúc sư J. Bourard; được Vatican phong hàng Tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Công trình cao 60,5 m, gồm tháp kẽm 26 m và tháp chuông 11 m. Nằm tại trung tâm thành phố, đây là điểm tham quan đông đúc mỗi dịp Giáng sinh và lễ Tết.

Sau hơn 130 năm sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nên nhà thờ được trùng tu từ năm 2017. Kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành sau 2-3 năm, nhưng do mức độ hư hỏng lớn và ảnh hưởng Covid-19, thời gian được điều chỉnh đến năm 2027. Hiện công trình đang sửa bốn hạng mục chính gồm tháp kẽm, tháp chuông, mái ngói và tường gạch trang trí bên trong.

Đình Văn - Thanh Tùng