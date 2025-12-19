Đưa 52 người trên tàu câu mực bị cháy vào đảo Song Tử Tây

Hải quân tiếp nhận 52 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên tàu câu mực bị cháy hai ngày trước về đảo Song Tử Tây thuộc Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) an toàn.

Sáng 19/12, kíp xuồng do trung tá Nguyễn Văn Chiến, Phó chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, đã tiếp nhận ngư dân gặp nạn từ tàu Cảnh sát biển bàn giao.

Bộ đội Hải quân đưa các ngư dân vào đảo Song Tử Tây, sáng 19/12. Ảnh: Châu Vũ

Trước đó, sáng 17/12, tàu câu mực do ông Huỳnh Văn Hậu, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, làm thuyền trưởng khi đánh bắt cách Đặc khu Trường Sa khoảng 110 hải lý đã gặp nạn. Hầm máy bốc cháy, ngư dân cố dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa bao trùm lên cabin khiến ngư dân thả thúng xuống biển thoát thân.

Thuyền trưởng Hậu liên lạc tàu của Đăk Lăk đưa 52 người lên tàu. Sáng qua, tàu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận để đưa các ngư dân về đảo Song Tử Tây. Hiện, sức khỏe ngư dân tốt, tinh thần ổn định. Họ được khám bệnh, tặng quần áo và đồ dùng thiết yếu, nơi ăn nghỉ, trong thời gian chờ đưa về đất liền.

Châu Vũ - Hoàng Phương