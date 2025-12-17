53 ngư dân nhảy xuống biển khi tàu câu mực bốc cháy

Giữa đêm, tàu câu mực của Đà Nẵng đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đặc khu Trường Sa khoảng 110 hải lý thì bị cháy, 53 ngư dân phải nhảy xuống biển.

Khoảng 1h ngày 17/12, tàu cá QNa-91917 TS do ông Huỳnh Văn Hậu, 53 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Đá Nam (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 110 hải lý thì bốc cháy. Đám cháy lan nhanh, không thể khống chế khiến tàu bị chìm ngay sau đó.

Lúc này trên tàu có 53 thuyền viên. Các ngư dân phải nhảy xuống biển để thoát thân. 4 tàu cá khác đang khai thác hải sản gần đó đã kịp thời tiếp cận, cứu toàn bộ ngư dân lên tàu an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết một tàu cá của Đà Nẵng đang tiếp cận nhóm tàu cứu nạn, dự kiến chiều cùng ngày sẽ đưa các ngư dân vào bờ.

Tàu cá QNa-91917 TS có công suất hơn 1.200 CV, dài 28 m, hành nghề câu mực. Tàu xuất bến ngày 11/11 tại cảng Kỳ Hà. Ban đầu, tàu đăng ký 55 thuyền viên, sau đó 2 người rời tàu về đất liền để khám nghĩa vụ quân sự.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.

Nguyễn Đông