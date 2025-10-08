Đủ tuổi nghỉ nhưng đóng BHXH mới 10 năm, tôi có được nhận lương hưu?

4 tháng nữa, tôi sẽ tròn 57 tuổi, cũng là lúc đến tuổi nghỉ hưu nhưng mới đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm. Tôi sẽ được hưởng những khoản nào của chế độ lương hưu?

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng, sinh con rồi chăm con đến khi các cháu đi học ổn định mới bắt đầu đi làm và đóng bảo hiểm xã hội. Lúc đó, tôi tròn 28 tuổi.

Đi làm được 17 năm thì sức khỏe có vấn đề, tôi phải nghỉ làm. Thời điểm đó, tôi quyết định nghỉ việc luôn và rút bảo hiểm xã hội một lần.

Sau hai năm chữa bệnh, sức khỏe dần hồi phục, ở nhà cũng buồn nên tôi đi làm lại và được công ty đóng bảo hiểm xã hội từ đó đến nay.

Tháng 1/2026, tôi sẽ tròn 57 tuổi, cũng là lúc đến tuổi nghỉ hưu. Khi đó tôi mới đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm. Theo tôi biết, đến tuổi nghỉ hưu phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm mới được nhận lương hưu. Vậy khi chưa đủ điều kiện nhận lương hưu, tôi có được hưởng khoản nào không? Tôi tính làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được không? Xin tư vấn giúp tôi.

Độc giả Như Ngọc

Thạc sĩ Luật Nguyễn Trúc Anh tư vấn