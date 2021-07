CyprusKhách du lịch tại Cyprus bất ngờ khi nhìn thấy những chiếc du thuyền lơ lửng trên không trung.

Trên bờ biển gần thành phố Limassol, khách du lịch bất ngờ khi nhìn thấy những chiếc du thuyền đang lơ lửng trên biển. Ảo ảnh quang học kỳ lạ đã làm cho 3 con tàu như thể đang bay trên đường chân trời, tạo thành một đường thẳng.

3 du thuyền lơ lửng trên mặt nước ngoài khơi Cyprus. Ảnh: Kitasweather

Trong số những khách nhìn thấy hiện tượng này có nhiếp ảnh gia Michalis Michael. Anh lái xe đến bãi biển trong 2 tiếng để tắm biển và tắm nắng, sau đó khi nhìn thấy một đám đông đang nhìn về phía chân trời, người đàn ông đã lập tức chạy lấy máy ảnh và chụp được hiện tượng hiếm gặp này.

Michael giải thích: "Ảo ảnh này là do điều kiện thời tiết tạo ra khi không khí lạnh ở gần biển và bên trên có không khí ấm hơn, tạo ra sự nghịch đảo nhiệt độ". Hiện tượng này thực chất có tên gọi là Fata Morgana, là ảo ảnh làm méo vật thể ở xa, có thể bắt gặp trên đất liền hoặc trên biển. Khi chiếu qua ranh giới giữa hai lớp khí với nhiệt độ và mật độ khác nhau, ánh sáng bị bẻ cong và di chuyển theo góc khác, trong khi bộ não con người mặc định ánh sáng di chuyển theo đường thẳng. Do đó, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn vị trí của vật thể.

Lần gần đây nhất một con tàu được nhìn thấy đang "lơ lửng" là vào 17/3. Ryan Rushforth đã chụp hình du thuyền The Anthem of the Seas nặng 168.000 tấn đang "bay" trên mặt nước, ngoài khơi bờ biển Bournemouth, hạt Dorset, tây nam nước Anh.

Trung Nghĩa (Theo Daily Mail)