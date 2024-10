Du thuyền 2.300 khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Coral Princess là tàu biển cao cấp đầu tiên đến Khánh Hòa qua Cảng quốc tế Cam Ranh từ khi cảng Nha Trang đóng cửa sửa chữa, sáng 23/10.

Du thuyền cập Cảng quốc tế Cam Ranh lúc 7h, chở theo đoàn khách đến từ các nước châu Âu. Địa phương tổ chức lễ đón, chụp hình lưu niệm với tàu biển đầu tiên chở khách quốc tế đến Khánh Hòa từ khi cảng Nha Trang đóng cửa để sửa chữa hồi tháng 9.

Đoàn khách trải nghiệm tham quan TP Nha Trang bằng xích lô, thăm các làng du lịch, sông Cái và một số điểm khác. Sau đó tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đến Hong Kong.

Du thuyền với 2.300 khách cập cảng quốc tế Cam Ranh sáng 23/10. Ảnh: Nguyễn Phát

Tàu Coral Pricess có quốc tịch Bermuda, lãnh thổ hải ngoại của Anh, được hạ thủy vào năm 2002, trị giá 360 triệu USD. Tàu dài gần 300 m, cao 62 m, sức chứa hơn 2.000 khách và các nhân viên, thủy thủ.

Đầu tháng 10, một số doanh nghiệp dịch vụ hàng hải tại Nha Trang cho biết đã hủy hàng chục chuyến tàu du lịch biển quốc tế với hàng chục nghìn khách "hạng sang" do cảng Nha Trang đóng cửa sửa chữa, chưa xác định ngày mở lại.

Sở Du lịch Khánh Hòa sau đó đề xuất công ty TNHH Tân Cảng và Vùng 4 Hải quân tạo điều kiện để các doanh nghiệp được đón khách qua Cảng quốc tế Cam Ranh.

Cảng quốc tế Cam Ranh dài 2.147 m gồm 2 cầu cảng có thể tiếp nhận tàu khách đến 226.000 GT (hơn 600.000 m3). Cảng cách đường hàng hải quốc tế 5 hải lý; vùng nước neo đậu trước cảng với diện tích 303 ha nằm trong vũng Bình Ba kín gió, đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm.

Năm 2016-2017, Cảng quốc tế Cam Ranh từng đón nhiều tàu lớn như Legend of The Seas, SuperStar Vigor, Mariner of The Seas, Genting Dream, World Dream. Các tàu cập vào cầu cảng nên không phải trung chuyển khách bằng tender.

Bùi Toàn