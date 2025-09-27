Dư luận Malaysia phẫn nộ và xấu hổ sau án cấm của FIFA

MalaysiaTruyền thông và người hâm mộ Malaysia yêu cầu LĐBĐ nước nhà có câu trả lời rõ ràng sau án phạt nặng của FIFA liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch.

Tối 26/9, LĐBĐ thế giới FIFA thông báo Malaysia đã sử dụng hồ sơ giả mạo, để bảy cầu thủ gốc nước ngoài nhập tịch theo diện có huyết thống. LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy sĩ cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày có quyết định.

Báo Malaysia New Straits Times (NST) giật tít: "Xấu hổ vì làm giả giấy tờ: FIFA phạt FAM khoản tiền lớn và cấm cầu thủ".

Tiền vệ Hector Hevel (số 13) thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Trang tin Scoop thì miêu tả đây là "một vụ bê bối làm rung chuyển bóng đá Malaysia".

Các hãng tin lớn trên thế giới như Reuters, AP, Arab News... hay các báo chuyên thể thao lớn ở Đông Nam Á như Bola (Indonesia), Siam Sports (Thái Lan), The Straits Times (Singapore) cùng đưa tin về sự việc được cho là "chấn động bóng đá thế giới".

"Án phạt nghiêm khắc như sét đánh ngang tai đối với FAM và các cầu thủ", CNN Indonesia bình luận. "Chiến dịch Asian Cup 2027 của Malaysia có thể bị phá hỏng".

Theo NST, vụ việc chấn động gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội ở Malaysia. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với sự quản lý thiếu thận trọng của FAM. Trên mạng xã hội X, trước là Twitter, các nhãn (hashtag) như #FAMMustAnswer và #LetMalaysiansPlay trở thành xu hướng khi người dân yêu cầu Liên đoàn có trách nhiệm giải trình.

Một người hâm mộ viết: "Các cầu thủ nhập tịch luôn được chào đón miễn là làm đúng quy trình. Nhưng nếu giấy tờ giả thì sao? Là gian lận".

Một người khác bình luận: "Bị phạt số tiền lớn và cấm thi đấu... FAM định giải thích thế nào về sự lộn xộn này?".

Malaysia 4-0 Việt Nam Diễn biến chính trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Các diễn đàn trên Facebook cũng tràn ngập những bài đăng và bình luận thể hiện sự tức giận. Họ cáo buộc FAM chạy theo đường tắt thay vì đầu tư vào tài năng địa phương, còn án phạt sẽ để lại hậu quả lâu dài.

Cũng trong tối 26/9, FAM khẳng định đã làm việc minh bạch, xử lý tất cả các tài liệu liên quan đến nhập tịch theo hướng dẫn của FIFA và được xác nhận chính thức rằng các cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG Malaysia. FAM tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng quyết định của FIFA.

Thông báo này trên fanpage chính thức của FAM nhận về gần 10.000 lượt tương tác, với gần 3.000 bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng nhưng cũng hy vọng đây không phải sự thật.

@Muhamad Dzulfikri bình luận: "Nếu đúng là làm giả giấy thì đây là khoảnh khắc nhục nhã và đen tối nhất đối với FAM, sau trận thua 0-10 trước UAE vào năm 2015, và một đòn giáng mạnh và Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail. Hy vọng tất cả không phải sự thật".

Trong khi đó, bình luận của @Hasridzuan Hassan mong muốn người hâm mộ bình tĩnh để cho cơ quan chức năng xử lý. Người này viết: "Chúng ta phải ủng hộ và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho bóng đá Malaysia. Không nên chửi bới và đổ lỗi. Hãy để các chuyên gia xử lý vì đây không phải là một 'trận đấu nghiệp dư' để dễ dàng bắt nạt các cầu thủ. Hy vọng sẽ có ánh sáng cho đội tuyển Malaysia".

Bảy cầu thủ bị FIFA phạt gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan). Trong đó, Hevel và Palmero ra mắt trong trận thắng Nepal 2-0 ở lượt ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 3. Đến tháng 6, năm cái tên còn lại đều thi đấu ở trận thắng lịch sử 4-0 trước Việt Nam, trong đó Holgado và Figueirado ghi bàn.

Hiện, Malaysia dẫn đầu bảng F với 6 điểm, hơn Việt Nam và Lào ba điểm. Nếu bị xử thua hai trận, cơ hội đi tiếp rất mong manh. Thậm chí, họ đối mặt việc bị loại khỏi giải đấu, tương tự trường hợp Timor Leste ở vòng loại Asian Cup 2019.

