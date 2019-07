Bay of Islands & Northland, New Zealand

Bay of Islands là vùng cận nhiệt đới gồm 144 hòn đảo lớn nhỏ, các vịnh êm đềm, bãi biển cát trắng với nhiều thị trấn đẹp như Paihia, Russell, Opua, Kerikeri, Kawakawa... Khí hậu ấm áp, thiên nhiên xinh đẹp cùng các dấu ấn của lịch sử làm cho Bay of Islands trở thành địa điểm du lịch hàng đầu của New Zealand.

Còn Northland ở phía bắc New Zealand là cái nôi văn hoá, lịch sử của đất nước, nơi du khách có thể tìm hiểu về người bản địa qua lối sống, ẩm thực, công trình kiến trúc. Vô số bãi biển lướt sóng, nhiều hòn đảo và rừng cây khổng lồ là đặc điểm nổi bật ở phần cực bắc của New Zealand. Ảnh: ShutterStock/RnDmS.