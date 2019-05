Hội An, Việt Nam

Thành phố Hội An ở Quảng Nam xếp thứ 4 trong danh sách của Travel Triangle. Theo chuyên trang du lịch này, không thị trấn cổ nào trên thế giới hoàn hảo như Hội An. Nơi đây được bảo tồn nguyên vẹn, du khách có thể đi bộ trong những con ngõ nhỏ len giữa các ngôi nhà mái ngói đỏ, dẫn ra dòng sông Thu Bồn hiền hòa. Hội An là nơi bạn dễ dàng khám phá cuộc sống đời thường của người Việt Nam. Lớp học nấu ăn là một trong những trải nghiệm giúp du khách hiểu rõ hơn về ẩm thực đặc sắc của nơi này.