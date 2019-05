Khi thấy nhóm khách châu Á đội chiếc mũ màu đỏ in khẩu hiệu "Make America Great Again", hai người đàn ông da màu đã nhảy ra gây chuyện.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 4 trên đường phố Mỹ. Một nhóm du khách người châu Á đang tìm cách sang đường thì bị một người đàn ông da màu xông ra và giật chiếc mũ đang đội, ném lên không trung. Một người đàn ông khác, được cho là bạn của người gây sự, chạy ra và lấy chân giẫm lên chiếc mũ khi nó rơi xuống đất. Tiếp theo, người này lại giật một chiếc mũ khác mà nhóm khách đang đội trước sự ngỡ ngàng của họ.

Video khách châu Á bị bắt nạt tại Mỹ gây tranh cãi Nhóm khách bối rối với cách hành xử của hai người đàn ông. Video: YouTube.

Một nhân chứng có mặt ở đó đã quay lại sự việc trên và đăng lên Twitter. Đoạn phim nhanh chóng thu hút với hàng trăm bình luận.

Nhiều người giải thích rằng, nhóm khách đã đội chiếc mũ in khẩu hiểu trong chiến dịch tranh cử trước đây của Tổng thống Donald Trump, Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa). "Nếu bạn đội chiếc mũ in khẩu hiệu của ông ấy, nghĩa là bạn đồng tình với mọi đường lối chính trị, quan điểm của Trump. Không phải đường lối nào của ông ấy cũng được mọi người ủng hộ", một người nói.

Tuy nhiên, nhiều người phản đối hành động trên. Họ cho rằng nhóm người đó chỉ là khách du lịch. Họ đội mũ in khẩu hiệu của Trump không có nghĩa là họ đồng tình với mọi chính sách của ông ấy. "Hơn nữa, hành động này không lịch sự chút nào. Chẳng phải các bạn đang ở đất nước của Tự do, Bình đẳng và Bác ái sao. Vậy các du khách cũng được quyền tự do làm điều họ thích, miễn là không phạm pháp chứ", một người bình luận.

Một người dùng Twitter khác cho rằng nhóm khách hãy đi gặp luật sư để kiện hai người đàn ông trên, đòi lại quyền lợi cho mình.

"Không ai làm nước Mỹ vĩ đại hơn bằng cách đội những chiếc mũ. Nước Mỹ cũng không vĩ đại hơn nhờ những hành động thô lỗ của hai người đàn ông kia. Tôi thấy, việc giật mũ của du khách, trong khi họ không làm gì mình, là điều không chấp nhận được", người khác bình luận.

Anh Minh (Theo Next Shark)