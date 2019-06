Salar de Uyuni là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, trải dài hơn 10.500 km2 thuộc cao nguyên Altiplano, phía tây nam Bolivia. Nằm ở độ cao 3.650 m so với mực nước biển, địa hình của khu vực hoàn toàn bằng phẳng và được tô điểm bởi những “hòn đảo” nhỏ như Isla Incahuasi. Ảnh: How To Spend It.