Những điều thú vị về Indonesia - chủ nhà của Asiad / Hình ảnh Hà Nội ngập tràn trên Instagram của giới trẻ

Thủ đô của Indonesia là nơi dừng chân của hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Nơi này không chỉ là thiên đường ẩm thực mà còn nổi tiếng với cuộc sống sôi động về đêm và kiến trúc độc đáo.

Theo số liệu từ Instagram, Jakarta dẫn đầu danh sách 5 thành phố được gắn thẻ vị trí nhiều nhất trên Instagram Stories. Theo CNN, danh sách được thống kê nhân dịp kỷ niệm một năm ra đời công cụ này. Các thành phố nổi tiếng khác như Sao Paulo của Brazil hay New York của Mỹ lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3. Hai thành phố khác nằm trong top 5 là London và Madrid.

Những điểm tham quan được nhắc tới nhiều nhất ở Jakarta là Bảo tàng quốc gia và Khu trưng bày quốc gia. Ngoài ra, thành phố còn có các quán bar tầng thượng với tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát toàn thành phố.

Những địa điểm được gắn thẻ nhiều nhất ở Jakarta là các nhà hàng và kiến trúc cao tầng của thành phố. Ảnh: CNN.

Một trong những lý do khiến Jakarta đứng đầu danh sách là do sự phổ biến của mạng xã hội Instagram ở đây. Theo Tech Wire Asia, Indonesia có khoảng 45 triệu người dùng Instagram thường xuyên, là thị trường lớn nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tần suất sử dụng tính năng Stories của người dân nơi đây cũng cao gấp đôi so với người dùng thông thường.

Thành phố được gắn thẻ nhiều thứ 2 là Sao Paulo, vùng đất sầm uất và là thiên đường của những người đam mê ẩm thực. Thành phố cũng nổi tiếng với những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa của Brazil.

Thủ đô của Indonesia được săn đón nhất trên Instagram Du khách có xu hướng chia sẻ những video ngắn về điểm đến của mình trên Stories của Instagram. Video: Eduard Mykhailov.

Instagram hiện có hơn 250 triệu người sử dụng mỗi ngày. Người dùng cũng đang hình thành thói quen lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống trên Stories.

Những từ khóa hay bức ảnh nổi tiếng đôi khi cũng giúp ích khi đi du lịch. Nhiều người có thể tìm thấy những điểm đến hấp dẫn ở một nơi xa lạ nhờ xem một tấm ảnh hay video được chia sẻ. Thậm chí, một số người còn chịu khó đi đến các nơi xa xôi chỉ để chụp được một tấm ảnh hoàn hảo rồi đăng Instagram.

Sự phổ biến của Instagram Stories cho thấy người dùng luôn muốn những trải nghiệm chân thực và nhanh chóng. Các thành phố sôi động như Jakarta thì luôn sẵn sàng cho điều đó.

Trường Đặng