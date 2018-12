Quán ốc không tên, không biển hiệu này nằm ở đầu một con hẻm trên đường An Dương Vương, quận 5. Chủ quán là chị Hữu (43 tuổi) cho biết, quán bắt đầu mở từ năm 2000. Do nằm kế bên một trường mầm non mà quán còn được nhiều khách gọi là "quán ốc mầm non" cho dễ nhớ.